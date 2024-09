Stellantis registra recorde de produção em agosto

Polo Automotivo Stellantis de Betim, no Brasil Crédito: Divulgação/Media Stellantis

A Stellantis registrou o melhor mês de agosto em produção na América do Sul, com 88.709 veículos produzidos. No mês, o Polo Automotivo de Betim (MG) atingiu o maior volume de veículos produzidos desde 2021 — data quando a empresa foi criada — pelo segundo mês consecutivo, com 45.500 unidades fabricadas. Foram 68.600 unidades comercializadas no Brasil, representando um aumento de 3.100 emplacamentos em comparação com o mesmo período do ano anterior. A participação no mercado foi de 30,7%. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De janeiro a agosto, a companhia comercializou mais de 456 mil unidades, com 29,8% de market share no acumulado do ano.

A italiana Fiat tem a maior parcela de contribuição no resultado de agosto, com 16.400 unidades emplacadas. A picape Strada registrou o maior volume de emplacamento desde o lançamento, em 1998. Em julho, a marca havia superado o recorde de vendas de setembro de 2014. Com isso, a marca garantiu o 1º lugar no ranking, com 22,1% de market share e 49.428 unidades emplacadas, representando, aproximadamente, 13,3 mil unidades à frente do segundo colocado. Entre os top 10 mais vendidos no ano, o modelo Argo está na quarta posição, com 7.768 unidades vendidas, e a Toro alcançou a décima posição do ranking, com 5.549 unidades.

No acumulado do ano, a Fiat também é líder de mercado, com 20,9% de market share e 320.601 unidades emplacadas, o que representa mais de 77 mil unidades à frente da segunda colocada. Com 11.213 unidades emplacadas em agosto, a Jeep conquistou 5% do mercado total neste mês e já soma 77.235 emplacamentos em 2024. O modelo Compass lidera entre os SUVs médios no acumulado do ano e o Commander vence entre os veículos com 7 lugares.

A Ram se aproxima das 20 mil picapes vendidas e cresceu 214% no acumulado de vendas em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando participação de 1,3%, considerando o mercado total de veículos de passeio e comerciais leves.

Veículos comerciais leves mantêm primeira posição Também no mês, a Stellantis manteve a liderança no mercado de automóveis e veículos comerciais leves na América do Sul. A empresa registrou mais 85 mil emplacamentos em agosto, o que corresponde a 24% de participação de mercado no continente. De janeiro a agosto, a Stellantis comercializou mais 576 mil veículos, o que equivale a 23,1% de market share no acumulado do ano. Investimentos na América do Sul pelos próximos cinco anos Entre 2025 e 2030, serão investidos mais de R$ 32 bilhões ao Brasil e Argentina para o lançamento de 40 novos produtos, 8 powertrains, bem como o desenvolvimento das novas tecnologias Bio-Hybrid, tecnologias inovadoras de descarbonização em toda a cadeia de suprimentos automotivos e novas oportunidades estratégicas de negócios.

Liderança na Argentina e planos para o país

Na Argentina, a Stellantis manteve liderança, com 10,9 mil unidades vendidas em agosto, correspondendo a 28% de participação de mercado. De janeiro a agosto, foram registrados 75,4 mil emplacamentos no mercado argentino, com uma participação de 29,8%. Polo Automotivo Stellantis de Córdoba, na Argentina Crédito: Divulgação/Media Stellantis O plano estratégico global, chamado de Dare Forward 2030, levará novos projetos ao país. Ao todo, serão destinados US$ 385 milhões. É considerado o montante mais significativo da indústria automotiva argentina em 2024.

O investimento será endereçado diretamente para o Polo Automotivo Stellantis de Córdoba. Atualmente, a Stellantis é a única montadora que possui duas plantas que produzem automóveis na Argentina, uma em Córdoba e outra em El Palomar. Os novos projetos foram pensados para que sejam exportados em grandes volumes. Esse aporte também prevê a instalação do fornecedor estratégico Suramericana no Polo Automotivo Stellantis de Córdoba, permitindo que os veículos produzidos pela empresa tenham o maior índice de conteúdo local entre as demais.