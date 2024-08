SUV de luxo da Hyundai, Palisade, começa a ser vendido neste sábado

Hyundai Palisade chega ao Brasil neste sábado, 17, por mais de R$ 400 mil Crédito: Divulgação/Hyundai

A Hyundai Motor Brasil começa neste sábado, 17, a pré-venda do Hyundai Palisade no País. O SUV premium, ícone mundial da marca, é o primeiro modelo importado a ser comercializado na nova rede Hyundai. A versão que começa a ser comercializada no Brasil é a Palisade Signature, disponível nas cores Branco Creamy Perolizado, Cinza Graphite Metálico, Azul Moonlight Perolizado e Preto Abyss Perolizado, com acabamento interno nas opções Preto e Off-White. O preço sugerido é de R$ 449.990. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Hyundai Palisade terá destaque na página da Hyundai na internet e nas redes sociais da Hyundai no Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok e Youtube, direcionando para as etapas de reserva das primeiras unidades, com entregas agendadas para setembro de 2024.

O valor da reserva será de R$ 5 mil e as quantidades disponíveis para este primeiro lote são limitadas. Os interessados em garantir as primeiras unidades devem preencher o formulário da pré-venda. Fabricado na Coreia do Sul, o Hyundai Palisade é considerado sucesso de vendas em diversos mercados, como nos Estados Unidos, onde os SUVs refletem a preferência do consumidor e as versões de grande porte seguem ganhando participação. O modelo foi lançado em 2018, no Salão do Automóvel de Los Angeles (EUA). O Palisade chega ao Brasil em sua geração mais atual, a mesma já comercializada nas Américas do Norte, Central e do Sul, Ásia e Oriente Médio.

O nome faz referência ao termo inglês "Palisades", utilizado para descrever uma série de penhascos costeiros e também pode ser associado ao luxuoso bairro de Pacific Palisades, no sul do Estado da Califórnia (EUA). Segundo a montadora sul-coreana, a proposta do veículo é oferecer comodidade e versatilidade de um SUV de grande porte, como os disponíveis no exterior, experiência premium, tecnologia avançada e acabamentos interiores refinados com capacidade para transportar até oito pessoas. Especificações do Hyundai Palisade Signature No design externo, há grade em cascata, emoldurada pelas luzes de LED verticais, e as rodas de liga leve de 20 polegadas. Com conjunto ótico totalmente em LED, o PALISADE possui dimensões imponentes: 4.995 mm de comprimento, 1.975 mm de largura e 1.750 mm de altura. Com uma altura de 203 mm do solo e 2.900 mm de entre-eixos — segundo a montadora, é o maior espaço entre os principais concorrentes da categoria.

Pneus do Hyundai Palisade chega ao Brasil neste sábado, 17 Crédito: Divulgação/Hyundai O cockpit É uma espécie de centro de comando do carro, que inclui relógios, medidores, interruptores e muitos outros elementos importantes traz características como os assentos para os oito ocupantes, sendo as duas primeiras fileiras com ajustes totalmente elétricos e dotadas de ventilação e aquecimento. O assento do motorista ainda conta com memória programável. O Palisade dispõe de um sistema de ar-condicionado automático de três zonas – duas para os bancos dianteiros e uma para os bancos traseiros –, acabamento em couro dos assentos, volante e manopla de câmbio, além de dois tetos solares panorâmicos.

Teto do Hyundai Palisade, que chega ao Brasil neste sábado, 17 Crédito: Divulgação/Hyundai O painel de instrumentos e o sistema multimídia são integrados em uma estrutura flutuante e contam com telas de 12,3 polegadas cada. Para o motorista, o espelho retrovisor central digital usa uma câmera traseira para oferecer uma visão clara e sem obstruções de passageiros ou carga. Outro destaque é a funcionalidade Head-up Display, que projeta as principais informações do painel no para-brisas, liberando o condutor de precisar desviar o olhar para o painel principal com frequência.