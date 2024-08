BYD Carmais abre mais duas lojas em Fortaleza

A BYD Carmais abre ainda este mês a segunda loja em Fortaleza. Fica na Avenida Borges de Melo. Em outubro, inaugura a terceira, na avenida Rogaciano Leite. Além dos novos pontos de venda, vai reformar a matriz, na Barão de Studart, inaugurada há dois anos.

Em julho, o diretor de marketing da BYD Brasil, Pablo Toledo, disse que o Ceará foi um vetor importante para o crescimento da BYD no País. Ele destacou o BYD TAN, um SUV de sete lugares acima de meio milhão de reais.

Dados da Fenabrave, a Federação que reúne as concessionárias, mostram que a chinesa aparece como uma das 10 marcas com mais vendas entre todas as montadoras do País que estão em Fortaleza neste ano. Foram 32.558 emplacamentos até junho.