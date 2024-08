2024 marca o ano recorde em vendas da RAM no Brasil

No acumulado do ano até julho, a RAM superou o total de vendas de 2023, antes considerado o ano mais lucrativo no País. Anteriormente, O POVO noticiou que a marca vendeu mais no primeiro semestre de 2024 do que em 2022 inteiro.

Além disso, a RAM se consolidou como líder absoluta no mercado de picapes full size, com as vendas da Rampage.



Em abril, foi divulgado que, com menos de um ano no mercado brasileiro, a RAM havia crescido 206% em comparação ao primeiro trimestre de 2023. E o modelo Rampage foi uma das molas propulsoras para o feito, tendo em vista que as vendas do veículo no respectivo período foram de 2.133 unidades.