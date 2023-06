Veloz e apostando em tecnologia, picape nacional Rampage, da Ram, é lançada partindo de R$ 239.990

Com o destaque de ser o primeiro veículo da Ram concebido e desenvolvido no Brasil, a picape Rampage foi lançada e apresentada oficialmente - e mundialmente - nesta segunda-feira, 19, em São Paulo. São cinco versões - Rebel Diesel e Gasolina, Laramie Diesel e Gasolina e a R/T Gasolina, todas com câmbio automático de nove marchas, motor 2.0 turbo, direção elétrica e tração 4x4.

O projeto envolveu cerca de 800 engenheiros e técnicos no País, atingindo, de acordo com a Stellantis - dona da marca - cerca de 1,2 milhão de horas de desenvolvimento, durante três anos. A produção será na fábrica de Goiana, em Pernambuco, que já tem no seu portfólio mais de 1,4 milhão de carros produzidos dos modelos Jeep Renegade, Jeep Compass, Jeep Commander e Fiat Toro.

Uma das principais curiosidades do mercado era o valor das picapes. As especulações davam conta de que os modelos custariam entre R$ 250 mil e R$ 300 mil, mas o preço de lançamento da versão de entrada, a Rebel Turbo Diesel, ficou em R$ 239.990, chegando até os R$ 269.990 na versão top de linha, a R/T, que tem motor Hurricane 4, a gasolina.

E por falar no motor Hurricane 4, a Rampage é o primeiro veículo feito na América do Sul a receber o equipamento, o que torna também a picape mais potente e veloz do Brasil, com 272 cavalos e capaz de chegar a 220 km/h (versão R/T, as mais esportiva).

Ainda na R/T, a Rampage atinge de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos, contando com escapamento duplo e um som de aceleração diferente das demais. Nas outras versões, o desempenho de 0 a 100 km/h é de 7,1 segundos, com velocidade máxima - limitada - a 210 km/h.

Grande aposta da Rampage é estar posicionada como a picape brasileira com maior conteúdo tecnológico do mercado, com recursos de auxílio à condução e o novo sistema Ram Connect. São 22,6 polegadas de telas, com 10,3” do quadro de instrumentos full digital e 12,3” do monitor da central multimídia Uconnect, o maior da categoria e que efetivamente chama muito a atenção.

Há conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, com chance de parear dois smartphones simultaneamente. O RamCharger também é um facilitador por se tratar de um carregador de celular por indução com saída de ar para resfriar o telefone. São 6 portas USB – sendo 3 do tipo C – distribuídas pela cabine, algo inédito no mercado entre as picapes compactas e médias.

Já o Ram Connect oferece um pacote de segurança e tempo real com monitoramento 24 horas, assistência para emergências, navegação inteligente e consulta remota do relatório de saúde do carro.

Em relação ao design, a concepção foi do Stellantis Design Center da América do Sul e as linhas são visivelmente musculosas, perfil que agrada o público consumidor. O desenho da Rampage contou com efetiva colaboração dos designers norte-americanos da marca, já que as características já conhecidas e admiradas das Ram 1500, 2500 e 3500 precisavam estar presentes no primeiro veículo produzido fora da matriz dos Estados Unidos. Relevante anotar que a capacidade de carga dos veículos é de 1.015 kg nas configurações a diesel e de 750 kg com o propulsor a gasolina

Segurança é destaque, assim como o luxo

O pacote de segurança das versões da Rampage é amplo e ganhou prioridade nos comunicados do evento de lançamento São sete airbags (frontal ,lateral dianteiro, de cortina dianteiro e cortina traseiro, além de joelhos para motorista).

Controle de estabilidade, comutação automática do farol alto, controle de velocidade adaptativo, alerta de colisão frontal (há frenagem de emergência) também estão presentes, assim como a detecção de pedestres e ciclistas, movimentação de tráfego traseiro e alerta de saída de faixa de correção.

A Ram também apostou alto no luxo do interior da Rampage. Há inspiração em móveis premium para os bancos do carro e acabamentos em couro. Os bancos do motorista são elétricos de série e extremamente confortáveis. O ar-condicionado é digital em todas as versões, com saída para os passageiros do banco traseiro. No sistema de som como opção, são 10 caixas, com um subwoofer de 6”, que fica abaixo do banco do passageiro, sistema capaz de gerar 360 watts de potência.

Vendas

A Rampage, que tomou investimento superior a R$ 1,3 bilhão, do total de R$ 16 bilhões que a Stellantis está colocando no Brasil entre 2018 e 2025, começa a ser vendida online na quinta-feira, 22 de junho, pelo site www.ram.com.br.

Serão 500 unidades disponibilizadas neste formato. As 2000 unidades seguintes já estarão nas concessionárias a partir de agosto deste ano. O projeto de lançamento do grupo RAM prevê 100 lojas participantes - atualmente são 70 - com cada uma recebendo 20 veículos.

Principais equipamentos da Rampage

Rampage Rebel Turbo Diesel

- Câmbio automático de 9 marchas

- Tração 4x4 com reduzida

- Central multimídia de 12,3” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio

- Quadro de instrumentos full digital de 10,3”

- Revestimento interno de couro preto

- Banco do motorista com ajustes elétricos de 12 vias

- Ram Connect (plataforma de serviços conectados)

- Faróis e lanternas full LED

- RamCharger (carregador de celular por indução com resfriamento)

- Freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold

- 7 airbags

- Controle de velocidade adaptativo

- Monitoramento de pontos cegos

- Sistema de permanência na faixa de rodagem

- Alerta de colisão frontal com frenagem autônoma e detecção de pedestres e ciclistas

- Pneus All Terrain 235/65 R17

Rampage Rebel Hurricane 4 Turbo Gasolina

acrescenta:

- Motor Hurricane 4 de 272 cv e 400 Nm

- Escapamento duplo

- Modo Sport

- Pneus All Terrain Plus 235/65 R17

Rampage Laramie Turbo Diesel

todo o conteúdo da versão Rebel Turbo Diesel mais:

- Revestimento interno de couro na cor Mountain Brown

- Para-choque traseiro cromado

- Rodas aro 18” diamantadas com pneus 235/60

- Acabamentos externos cromados

Rampage Laramie Hurricane 4 Turbo Gasolina

acrescenta:

- Motor Hurricane 4 de 272 cv e 400 Nm

- Escapamento duplo

- Modo Sport

Rampage R/T Hurricane 4

acrescenta:

- Revestimento interno de couro e suede com costuras Ruby Red

- Modo R/T

- Suspensão esportiva

- Escapamento duplo esportivo

- Rodas aro 19” em preto brilhante

- Teto preto brilhante

Opcional - todas as versões

- Pack Elite (ambiente light, som premium Harman Kardon e banco do passageiro com ajustes elétricos)



