Ram vendeu mais no primeiro semestre de 2024 do que em 2022 inteiro

Potencialização das vendas se deu por conta do lançamento da Rampage no Brasil, afirma a marca

Nos seis primeiros meses de 2024, a Ram comercializou 14.717 veículos, isto é equivalente a números maiores do que os obtidos no ano de 2022 inteiro, antes do lançamento da Rampage, que ocorreu em junho de 2023.

Quando comparado ao mesmo período de 2023, o aumento corresponde a 218%. Agora, a Ram atingiu 7% de participação no mercado de picapes e 1,4% no mercado total. Atualmente, a Ram conta com 126 concessionárias espalhadas por todo o País.

Somente no mês de junho deste ano, foram vendidas 2.836 picapes, um crescimento de 358% em relação ao mesmo período do ano anterior, tendo participação no mercado total brasileiro de 1,4% e 8,1% em picapes.