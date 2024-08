Q3 versão Performance Black Plus chega ao Brasil a partir de R$ 358.990,00

Frente do Audi Q3 Sportback Performance Black Plus Crédito: Divulgação/Audi

Frente do Audi Q3 Sportback Performance Black Plus Crédito: Divulgação/Audi

Volante do Audi Q3 Sportback Performance Black Plus Crédito: Divulgação/Audi

Volante do Audi Q3 Sportback Performance Black Plus Crédito: Divulgação/Audi