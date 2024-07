Citroën C3 2025 muda equipamentos mas não preços

A chave do tipo canivete passa a ser item de série em 100% da gama e itens do pacote Plus passam a ser de série na versão Live — a mais acessível do modelo. Valores a desembolsar seguem os mesmos

Citroën C3 2025 chega ao mercado com chave do tipo canivete Crédito: Divulgação/Citroën

O modelo aderiu a chave do tipo canivete em todas as versões. Também possui o maior porta-malas da categoria.

A linha 2025 do novo Citroën C3, único hatch com atitude SUV em seu segmento, passou por implementações significativas e nenhuma alteração nos preços.

Os itens do pacote Plus, que incluem desembaçador, lavador e limpador traseiro e sistema de som com conexão Bluetooth passam a ser de série na versão Live — considerada a porta de entrada da gama.

De acordo com a francesa, a atitude SUV do C3 lhe dá capacidade de enfrentar diferentes tipos de piso sem que haja comprometimento do conforto a bordo.

Todas as novidades do Citroën C3 2025 não impactaram na tabela de preços públicos sugeridos, que segue a mesma do modelo anterior (começando em R$ 74.790 e podendo chegar a R$ 100.990).