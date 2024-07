O que esperar da tecnologia Ultium presente nos novos elétricos da Chevrolet

Plataforma modular da General Motors traz chegará ao Brasil no segundo semestre na nova linha de EVs tecnológicos, com alcance de quase 500 km se estiver completamente carregado

A estreia do Chevrolet Blazer EV — SUV esportivo premium zero emissão —, prevista para o segundo semestre deste ano, que traz a nova tecnologia Ultium , promete inaugurar uma série de inovações da General Motors.

"Aqui está uma das razões pelas quais esta nova geração de veículos elétricos da GM conta com um design marcante, performance acima da média, autonomia elevada e pacote de equipamentos generoso. Outro benefício da tecnologia Ultium é a possibilidade de projetar veículos com mais de um motor, diferentes tipos de tração e eficientes sistemas de regeneração de energia", explica Plínio Cabral, diretor de Engenharia Elétrica da GM América do Sul.

No formato de placas verticais, as células ajudam a aproveitar o máximo de espaço em cada módulo, que podem ser enfileirados na horizontal para carros mais baixos (carros e crossovers) ou na vertical para carros mais altos (picapes e grandes utilitários) no assoalho da plataforma, dando maior espaço da carroceria e na distribuição mais uniforme de peso entre os eixos.

As principais opções de propulsores atualmente são: 180 kW (245 cv), e de 255 kW (347 cv), que podem equipar individualmente os carros ou de maneira combinada, inclusive com um motor assistente de tração de 62 kW (84 cv) para agregar potência, dependendo da aplicação.

Base da plataforma Ultium

A base da plataforma Ultium é totalmente selada, com as baterias compondo a parte inferior da estrutura. Além de reforçar essas regiões críticas de proteção para os ocupantes, ter as células enclausuradas como parte do chassi aumenta a segurança dos módulos e do sistema elétrico de alta tensão, além de outros benefícios como melhor dirigibilidade e estabilidade do veículo.

Baterias

Todo o gerenciamento das baterias é feito através de tecnologia wireless, reduzindo o peso total do veículo e melhorando ainda mais a eficiência energética.

As baterias Ultium podem ser recicladas, pois utilizam materiais e técnicas de construção que permitem maximizar o reaproveitamento de seus materiais e dos metais nobres, otimizando O ciclo de vida do veículo e reduzindo o impacto ambiental.

No caso do Blazer EV que será lançado no País, a configuração de baterias do SUV da Chevrolet é composta por 12 módulos, com capacidade total de 102 kWh.

O veículo tem autonomia de 481 km, conforme medição do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), o que traz tranquilidade para viagens longas sem necessidade de carregamento durante a viagem.