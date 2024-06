Nissan Sentra 2025 chega ao Brasil com design renovado e mais segurança

Nissan Sentra 2025 chega ao Brasil com design renovado e mais equipamentos de série Crédito: Murilo Goes/Divulgação Nissan

A Nissan apresentou ao mercado o novo Sentra 2025 durante o evento Mulheres Nissan, realizado nos dias 18 e 19 de junho em São Paulo. O evento, exclusivo para mulheres, reuniu mais de 40 mulheres entre jornalistas, influenciadoras e funcionárias da empresa para uma série de atividades e discussões. Além de conhecer as novidades do sedã, as participantes realizaram um test drive que percorreu o trajeto de São Paulo até Campos do Jordão. O POVO viajou a convite da montadora, para participar dessa experiência exclusiva.

O novo Sentra 2025 chega ao mercado brasileiro com um visual mais sofisticado, uma série de novos equipamentos, especialmente na versão Advance, e com preço a partir de R$ 156.390. Leia mais | Oito novos robôs passam a compor pintura do Nissan Kicks no Brasil O sedã da marca japonesa recebeu aprimoramentos no design, segurança e conforto, mantendo o equilíbrio entre elegância e agressividade para competir na categoria de sedãs médios.

Design do novo Sentra 2025

O Sentra 2025 mantém um visual moderno, mas com a área frontal redesenhada que agora possui uma grade “V-motion” cromada e filetes horizontais. Os faróis de LED com luzes de condução diurna e o novo logotipo da Nissan na frente e na traseira completam o visual atualizado. Frente do novo Nissan Sentra Exclusive 2025 Crédito: Murilo Góes/Divulgação Nissan Equipamentos de segurança e conforto do Sentra 2025 A versão Advance do Sentra 2025 ganhou novos recursos de segurança, incluindo Monitoramento de Ponto Cego (BSI), Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA) e Faróis Automáticos Inteligentes (HBA). Ambos os modelos, Advance e Exclusive, agora contam com sistema de travamento automático das portas em movimento, destravamento em caso de acidente e nova chave I-Key. LEIA MAIS | Nissan inicia transição para alumínio verde ou reciclado e almeja neutralidade de carbono até 2050

Internamente, o sedã oferece conforto e praticidade superiores. Com interior espaçoso, teto solar, rodas de liga leve aro 17 diamantadas e direção elétrica com volante em forma de “D”, o Sentra garante uma condução prazerosa.

Tanto na parte dianteira quanto na traseira, os bancos utilizam a tecnologia "Gravidade Zero" (Zero Gravity®), desenvolvida a partir de estudos ergonômicos da NASA. Essa tecnologia visa aliviar a tensão nas costas e proporcionar maior conforto em viagens longas, como foi o caso do test drive realizado para Campos do Jordão, distante 170 Km da capital paulista. Nissan Sentra Exclusive 2025 Crédito: Murilo Góes/Divulgação Nissan