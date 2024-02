Oito novos robôs passam a compor pintura do Nissan Kicks no Brasil

Robôs trabalhando no processo de pintura na fábrica do Nissan Kicks, em Resende, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/Nissan Motor Corporation

Oito novos robôs foram instalados nas áreas da Pintura e do Plástico do Nissan Kicks, situado no Complexo Industrial da Nissan em Resende, na região Sul Fluminense do Rio de Janeiro, e passam a somar esforços com os operadores e tecnologias já existentes da fábrica. No prédio da Pintura, quatro novos robôs são responsáveis pela proteção inferior das carrocerias. Em uma espécie de "dança", os maquinários aplicam a vedação e uma massa protetiva contra ruídos e pequenos impactos nos chassis do SUV da Nissan. De acordo com a japonesa, eles estão sendo "fundamentais para reduzir os tempos desta etapa do processo e para a utilização mais eficiente dos materiais". Atualmente, 360 carrocerias passam por dia pela nova estação — o que representa, aproximadamente, 22 unidades por hora.

Os novos integrantes da área compõem a primeira estação automática instalada fora da cabine de pintura. Com a novidade, o prédio da Pintura passa a contar com 16 robôs, sendo os outros 12 responsáveis por dar cor e personalidade a todas as carrocerias que passam pela linha de produção. O prédio do Plástico também ganhou reforço com a instalação de outros quatro robôs. Na cabine da pintura dos para-choques, eles fazem a base da pintura. Enquanto dois deles realizam a 'primeira demão', os demais ficam com a 'segunda demão'. Desta forma, o processo de pintura dos para-choques passou a ser 100% automatizado – uma vez que a aplicação do verniz já era feita por outros dois robôs. Número total de robôs na fábrica da Nissan Kicks em Resende Agora, o Complexo Industrial da Nissan em Resende conta com 113 robôs operando diariamente em sua linha de montagem, que se somam aos cerca de 160 AGVs (Veículos Guiados Automaticamente).

