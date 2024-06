4ª edição do 'Mulheres Nissan' discute avanços da atuação feminina no setor automotivo

Nissan Mulheres 2024 reúne mais de 40 mulheres de vários estados do Brasil Crédito: Divulgação/Nissan

A Nissan Brasil reuniu nos dias 18 e 19 de junho, mais de 40 mulheres entre jornalistas e influenciadoras do setor automotivo, com o objetivo de debater a atuação das mulheres na indústria automobilística e na sociedade. Na ocasião, o grupo foi apresentado ao novo Sentra 2025. O POVO foi convidado para o Mulheres Nissan, evento que chega a sua 4ª edição.

Entre os temas discutidos, destacaram-se as síndromes da mulher maravilha e da impostora, com a participação da psicanalista e escritora Elisama Santos, e da diretora de Logística da Nissan do Brasil, Eliane Cantão.

Psicanalista e escritora Elisama Santos participa do Nissan Mulheres 2024 Crédito: Divulgação/Nissan Com o tema "nem impostora, nem heroína: a importância do poder pessoal e atuação consciente no universo feminino", a dupla fez inúmeras provocações promovendo um reflexão sobre o quanto muitas mulheres se autosabotam, e de como a sociedade determina e espera uma série de comportamentos da mulher.

Outro painel focou em marca pessoal e liderança feminina, com a jornalista Christiane Pelajo e a diretora de Comunicação da Nissan América Latina, Luciana Herrmann. Jornalista Christiane Pelajo participa do Nissan Mulheres 2024 Crédito: Divulgação/Nissan Os desafios de jornalistas que cobrem o setor automotivo no Brasil As mais de 40 profissionais de vários estados do Brasil compartilharam situações e vivências enfrentadas no setor automotivo, incluindo os frequentes conflitos internos que cada uma passa ou passou da carreira. Em conversa com O POVO, jornalistas e criadoras de conteúdo destacaram a importância de eventos como esse, que são considerados enriquecedores para enfrentar os desafios de um ambiente ainda predominantemente masculino.

Selma Morais, uma das pioneiras no mercado automotivo brasileiro, acredita que esses momentos fortalecem as mulheres e proporcionam um espaço crucial para a troca de experiências e empoderamento. "Esse é um evento que fortalece a mulher. Nós precisamos de todos os segmentos estar com a mulher fortalecida, e o Nissan Mulheres vem exatamente para isso, para nos dar espaço de força e empoderamento", afirmou Selma. Mulheres Nissan 2024 reúne mais de 40 mulheres de todo o Brasil Crédito: Foto: Glenna Cherice/ O POVO

Ana Célia, jornalista e advogada do Piauí, ressaltou que a iniciativa promovida pela montadora japonesa deveria servir de exemplo para outras empresas. "Esse tipo de evento é importante para que as mulheres possam ter mais voz no setor automotivo, já que sabemos que a participação feminina ainda é considerada pequena" destaca. Essas declarações reforçam os desafios que as mulheres ainda enfrentam no setor automotivo no Brasil, mas também destacam os passos importantes que estão sendo dados para superar essas barreiras. A troca de experiências e o apoio mútuo são fundamentais para promover um ambiente mais inclusivo e igualitário, troca essa promovida pela montadora japonesa.