Nissan inicia transição para alumínio verde ou reciclado e almeja neutralidade de carbono até 2050

A Nissan Motor assumiu novo compromisso sustentável em 2024. A fabricante japonesa utiliza componentes de alumínio de baixas emissões de CO2, tais como alumínio verde ou reciclado, nos veículos mais novos.



Até o fechamento deste ano, a expectativa da empresa é substituir aproximadamente 20% do uso de alumínio de origem não reciclada para os componentes automotivos adquiridos nestes mercados por alumínio verde ou reciclado. A meta da montadora é concluir a transição total para este material até 2030.



O alumínio corresponde a aproximadamente 10% do peso do veículo. O alumínio verde é produzido utilizando eletricidade não oriunda de combustíveis fósseis, podendo reduzir as emissões de CO2 durante a produção em aproximadamente 50%. Enquanto isso, o alumínio reciclado pode reduzir as emissões de CO2 em cerca de 95%.