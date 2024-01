Robôs e humanos na automatização de tarefas nas fábricas da Nissan

Braços gigantes de aço e mãos humanas se intercalam na automatização de tarefas na Nissan, otimizando o tempo de produção e o aumentando a segurança nas plantas, não apenas no processo produtivo, mas também nas tarefas dos operários da manufatura.

Esta eficiência foi obtida com a incorporação de robôs que interagem com os humanos. Atualmente, a Nissan possui em suas plantas da Argentina (Córdoba) e do Brasil (Resende, Rio de Janeiro) 208 robôs, 524 veículos autoguiados (AGVs), tablets nos postos de trabalho dos operadores e treinamentos com realidade virtual e impressoras 3D.

Quais são e como funcionam estas tecnologias?