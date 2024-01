Nissan: 90º aniversário da marca é encerrado com "taste" drive online

A Nissan Motor Co., Ltd concluiu este mês as atividades em comemoração ao 90º aniversário da marca. As ações envolveram clientes, funcionários e comunidades que apoiaram a empresa ao longo das últimas nove décadas.

Comemorando os 90 anos, a Nissan apresenta o bolo comemorativo com acabamento em um especial tom de marrom.

Está aberto para "taste" drive online. As "fatias" da história da Nissan estão disponíveis em diferentes canais virtuais da empresa.