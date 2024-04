Com data marcada de pré-venda, Chevrolet revela primeiras imagens da S10 2025

A Chevrolet lançará, nesta sexta-feira, 5 de abril, a pré-venda da nova S10 2025. Durante esta semana, o produto já começou a ser exibido publicamente em grandes feiras agropecuárias, como a ExpoLondrina, a Tecnoshow e a Agrishow, que acontecem ao longo deste mês nos estados do Paraná, Goiás e São Paulo.

A picape terá repaginações no design, na conectividade e mecânica, fatores que reforçam a sinergia entre trabalho, lazer, conforto com robustez, força com eficiência energética, versatilidade com recursos avançados de segurança, e conectividade.

Conforme Rafael Santos, vice-presidente de Vendas, Pós-Vendas e Marketing da GM América do Sul, uma das grandes cartadas está na nova geração do motor turbodiesel. "Os consumidores podem esperar por uma tecnologia inovadora que combina performance, eficiência energética, emissões e dirigibilidade em um patamar nunca visto no País", assegura Rafael.