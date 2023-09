Chevrolet recomenda blindagem com conectividade avançada para ampliar segurança 

A Chevrolet declara que um dos diferenciais da Blindagem Premium Protection é a integração com as tecnologias já disponíveis para os veículos da marca, como o sistema OnStar de conectividade, que oferece assistência em emergências, auxílio na recuperação veicular e serviços de monitoramento e de pré-climatização da cabine por aplicativo, por exemplo.

A Chevrolet qualificou a Carbon como a empresa recomendada para realizar a blindagem de seus veículos. Ela atende aos mais rigorosos padrões de qualidade e segurança, com certificações conforme as normas NBR 15.000 e NIJ STD 0108.01.

O programa começa com modelos turbo de propostas distintas, incluindo SUVs e picapes. Ao todo são sete opções: Equinox, Trailblazer, Tracker, Cruze (sedã e hatch), Montana e S10. Os valores podem variar conforme a abrangência de proteção do veículo.

O Brasil é o maior mercado de veículos de passeio blindados do mundo. De acordo com dados recentes da Associação Brasileira de Blindagem (Abrablin), apenas no primeiro semestre deste ano foram emitidas quase 14 mil declarações para blindagem de veículos, sendo 13,4 mil para modelos de passeio. Em 2022, foram aproximadamente 26 mil blindagens realizadas no País, o maior volume registrado até então.