Chevrolet Silverado é o primeiro modelo da marca com Google Built-in no Brasil

Novo pacote de conectividade da Chevrolet possui Wi-Fi nativo, sistema OnStar e aplicativo myChevrolet. Multimídia MyLink vem com tela capacitiva de 13,4 polegadas, a maior da categoria

A Chevrolet declara ser a líder em conectividade veicular no Brasil e, depois de adotar tecnologias como Android Auto e Apple Car Play, além do sistema OnStar com Wi-Fi, a marca vai lançar o "Google Built-in" na Silverado, sua nova picape de grande porte.

O Google Built-in promete garantir maior integração do multimídia com o próprio veículo. O sistema conecta-se automaticamente ao perfil digital do usuário para importar da nuvem desde os aplicativos preferidos, passando pela sua relação de destinos até a agenda pessoal.

O sistema opera de forma independente e não necessita da conexão de um smartphone para funcionar.