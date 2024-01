Onix, Tracker e Montana puxam vendas da Chevrolet em 2023

Os 328,1 mil emplacamentos de veículos no Brasil no ano passado representam alta de 12,6% em comparação a 2022; destaque para hatch Onix, sedã Onix Plus, SUV Tracker e picape Montana. Juntos, os modelos somaram 273,6 mil unidades no ano

Em 2023, a Chevrolet emplacou 328,1 mil veículos no Brasil. O volume representa alta de 12,6% em comparação ao mesmo período de 2022, índice superior ao do próprio ritmo do mercado de automóveis de passeio e comerciais leves, que acumulou 2,18 milhões de unidades (+11,5%) no período.

O recorde de emplacamentos foi da nova família de compactos da marca, formada pela atual geração do hatch Onix, do sedã Onix Plus, do SUV Tracker e da picape Montana. Juntos, os modelos somaram 273,6 mil unidades no ano, ultrapassando volumes pré-pandemia.

A Nova Montana é produzida na fábrica da GM em São Caetano do Sul (SP) desde fevereiro para abastecer o mercado local e de exportação.