Apenas 15 unidades do Audi RS 6 Avant Performance estão à venda

Somente 15 unidades do novo Audi RS 6 Avant performance vieram ao Brasil. Com salgado valor sugerido de R$ 1.213.990,00 na modalidade venda direta e garantia ampliada de três anos, o modelo possui novo visual, mais equipamentos e ajustes dinâmicos que reduziram o peso total e deixaram o seu desempenho mais esportivo.

Tal potência flui por meio da transmissão tiptronic de oito velocidades para o sistema de tração integral permanente quattro, que permite ao motorista superar com tranquilidade terrenos acidentados e escolher entre os modos de condução do Audi Drive Select — Comfort, Efficiency e Auto, Dynamic, além dos dois modos customizáveis RS1 e RS2.

O propulsor 4.0 litros TFSI V8 biturbo foi lapidado para oferecer um desempenho ainda mais instigante. Para isso, recebeu turbo-compressores maiores, aumento da pressão máxima — que subiu para 2,6 bar, contra 2,4 bar do anterior — e um ajuste fino de software de controle do motor e transmissão para respostas ainda mais rápidas do conjunto mecânico.

As condições especiais consistem em bônus de R$ 30 mil de supervalorização no Audi seminovo utilizado para a compra de um veículo zero quilômetro da fabricante. Além disso, a fabricante oferece taxa zero (60% de entrada em 24 vezes sem juros). Em Fortaleza, existe o Audi Center Fortaleza .

A tecnologia de assistência elétrica, composta por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia (BAS) em um sistema elétrico primário de 48 volts, combina desempenho, eficiência com a redução no nível de emissão de poluentes, permitindo que o modelo possa se deslocar entre 55 e 160 quilômetros por hora (km/h) com o motor desligado e, em seguida, o BAS reinicia o propulsor rápida e confortavelmente.

Segundo a alemã, a central autoblocante é mais leve e compacta, com a força motriz direcionada na proporção de 40:60 aos eixos dianteiro e traseiro. E, caso necessário, automaticamente mais torque é direcionado ao eixo. Até 70% pode fluir para as rodas dianteiras e até 85% para as rodas traseiras.

Externamente, o RS 6 Avant performance apresenta carroceria stationwagon, que demonstra em suas linhas agressivas e vincos proeminentes a vocação esportiva do modelo. Na dianteira, as amplas tomadas de ar e os faróis Full LED Matrix de série, com luz de direção dinâmica e Audi Laser Light, separam a grade singleframe hexagonal em estrutura de colmeia.

A tecnologia do eixo traseiro dinâmico possibilita girar as rodas traseiras em até cinco graus. Em baixa velocidade, elas viram na direção oposta às rodas dianteiras, reduzindo o diâmetro de giro. Em alta velocidade, elas viram na mesma direção do eixo dianteiro, reforçando a estabilidade durante as mudanças de faixa.

Saias laterais emolduram a porção meridional do bólido, criando uma silhueta que instiga os olhos e acelera o coração. Na traseira, as lanternas em LED que invadem a tampa do porta-malas e as duas saídas de escapamento ovais.

O cliente pode escolher, como opção de customização livre em substituição ao pacote Alumínio (cromado), o novo pacote exterior em cinza fosco, que aplica essa tonalidade a elementos da carroceria como capas dos retrovisores, molduras da janelas e entradas de ar frontais, barras no teto e saias laterais.

O cliente também pode optar por quatro tipos diferentes de rodas, entre unidades com acabamento preto brilhante, cinza fosco e preto fosco.

Entre as opções de cores da carroceria, estão disponíveis as seguintes tonalidades:

Cinza Nardo (Sólida)



Azul Ascari



Branco Geleira



Prata Florete



Vermelho Granadina



Preto Mito (Metálicas)



Cinza Daytona (Perolizada)



Preto Sebring (Efeito Cristal)



Ou, pelas linhas Audi Exclusive e Audi Exclusive Fosco, com valores adicionais de R$ 57.000,00 e R$ 85.000,00, respectivamente.

Internamente, o modelo oferece altas doses de requinte, conforto, esportividade e sofisticação. O ambiente digital abraça o motorista com telas sensíveis ao toque integradas ao painel de instrumentos e console central. A tela superior com 10,1 polegadas oferece o sistema MMI O sistema MMI oferece ao motorista uma maneira prática para controlar as funções de navegação e do telefone, além de permitir “escrever” letras ou números com um simples movimento do dedo. com inúmeras informações e opções de personalização do veículo, sistema de som e entretenimento, e interface com smartphones por meio dos sistemas Android e iOS.

O display inferior de 8,6'' (polegadas) é esculpido sobre o console central e permite acesso aos controles de climatização, conforto e entradas de texto. Um "clique" de confirmação é sentido e ouvido quando uma função é selecionada pelo toque.

Em frente ao motorista surge o Audi Virtual Cockpit com layout RS e novas barras coloridas. O painel exibe inúmeros dados sobre o veículo, desde a temperatura e pressão dos pneus, torque, potência e temperatura do óleo do motor, até os tempos de voltas, medições de aceleração e forças "G".

No modo manual, uma luz indicativa sinaliza ao condutor o momento ideal para troca de marcha. O head-up display possibilita ao condutor visualizar as principais informações sem desviar os olhos do caminho.

O novo RS 6 Avant performance possui acabamento interno que combina materiais nobres como Alcântara, couro e fibra dem couro com costura vermelha e a sigla RS no encosto possuem abas laterais generosas que conferem firmeza aos ocupantes mesmo nas curvas mais sinuosas.

O novo RS 6 Avant performance possui acabamento interno que combina materiais nobres como Alcântara, couro e fibra dem couro com costura vermelha e a sigla RS no encosto possuem abas laterais generosas que conferem firmeza aos ocupantes mesmo nas curvas mais sinuosas Crédito: LEO SPOSITO

Entre os itens de série são oferecidos ar-condicionado automático de quatro zonas, pacote de luzes customizáveis com 30 opções de cores, volante multifuncional com regulagem elétrica e aquecimento, controle de cruzeiro adaptativo com aviso de saída de faixa, park assist, Audi Phone Box Light (que carrega o celular por indução) e sistema de som Bang & Olufsen.

Além disso, o modelo conta com esportivo quattro, eixo traseiro dinâmico, suspensão RS plus com Dynamic Ride Control (DRC), pinças de freio na cor vermelha, teto solar panorâmico e faróis Full LED Matrix HD com laser lights, luz de direção dinâmica e câmera 360º.

Para a família

O desempenho esportivo coexiste com a familiar do veículo, que se revela no espaço para o ocupante e ao generoso porta-malas: são 565 litros de capacidade, tamanho suficiente para as malas durante as viagens.

Em relação às dimensões, o modelo tem 4.995 mm de comprimento, 2.110 mm de largura, 1.487 mm de altura e 2.930 mm de distância entre-eixos. A capacidade do tanque de combustível é de 73 litros.