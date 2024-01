Fábrica da Volkswagen e Audi do Brasil completa 25 anos

De lá sai o Volkswagen TCross, o SUV mais vendido em 2023, com 72.445 emplacamentos no ano. A Volkswagen do Brasil também alcançou o marco de 80 mil unidades do TCross exportadas para 18 mercados na América Latina e África. Além dele, a planta em São José dos Pinhais também produz os modelos Q3 e Q3 Sportback, da Audi do Brasil

A fábrica da Volkswagen e Audi do Brasil, em São José dos Pinhais (PR), completou 25 anos. A unidade paranaense das montadoras alemãs tem uma área construída atual de 1.300.000 m². Desde a sua inauguração, a fábrica de São José dos Pinhais já produziu mais de 3 milhões de veículos.

De lá sai o Volkswagen TCross, o SUV mais vendido em 2023, com 72.445 emplacamentos no ano. A Volkswagen do Brasil também alcançou o marco de 80 mil unidades do TCross exportadas para 18 mercados na América Latina e África. Além dele, a planta em São José dos Pinhais também produz os modelos Q3 e Q3 Sportback, da Audi do Brasil.

A linha do tempo da fábrica



1999: Inauguração da fábrica e produção do Audi A3.

2003: Lançamento do Fox.

2005: Lançamento do CrossFox.

2011: Marco de 500 mil Golf produzidos.

2012: Dois milhões de veículos produzidos.

2013: Anúncio do investimento de R 520 milhões para a produção do Novo Golf e a chegada da plataforma MQB na unidade.

2015: Lançamento da linha Fox Rock in Rio e produção do Audi A3 Sedan.

2016: Produção do Novo Golf e Audi Q3.

2017: Início da produção do Fox Connect e Fox Xtreme.

2018: Anúncio do investimento de R 2 bilhões para o desenvolvimento e a produção do SUV TCross e o marco de 2,6 milhões de veículos produzidos desde 1999.

2019: 20 anos da unidade, com início da produção do TCross.

2020: VW celebra marco de 100 mil unidades do TCross produzidas no PR.

2021: VW TCross atinge marca de 200 mil unidades produzidas no PR.

2022: TCross é eleito o SUV compacto com menor custo de uso do Brasil e fábrica da Audi é reinaugurada com os modelos Q3 e Q3 Sportback.

2023: Lançamento do TCross The Town e atinge o marco de 80 mil unidades do TCross exportadas para 18 mercados na América Latina e África. TCross foi o SUV mais vendido do Brasil em 2023, com 72.445 unidades.