Novo Audi RS 6 Avant Performance chega ao Brasil por R$ 1.1 milhão

A Audi do Brasil anuncia o lançamento do novo Audi RS 6 Avant Performance no País, que chega à rede de concessionárias da marca no primeiro semestre de 2024 por R$ 1.193.990 (venda direta). O modelo ganhou ajustes visuais e mecânicos para se tornar o RS 6 mais potente de todos os tempos.

O propulsor 4.0 litros TFSI V8 biturbo recebeu turbo-compressores maiores, aumento da pressão máxima - que subiu para 2,6 bar, contra 2,4 bar do anterior - e um ajuste fino de software de controle do motor e transmissão para respostas ainda mais rápidas do conjunto mecânico.

A potência aumentou de 600cv para 630 cv, entre 6.000 a 6.250 rpm, e o torque de 800 para 850 Nm, de 2.050 a 4.500 rpm.