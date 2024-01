Audi e Latam promovem embarque de clientes com carros elétricos

A Audi do Brasil e a Latam operam desde o dia 4 passado o serviço de transfer com veículos 100% elétricos da Audi aos passageiros do Latam Pass Black Signature, que embarcam no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

A capital paulista serve como projeto piloto e a iniciativa poderá ser ampliada para outras cidades.

Os clientes contemplados pela iniciativa são da categoria Black Signature do Latam Pass, ou seja, aqueles que mais escolhem a Latam para voar e são cadastrados no programa de fidelidade, e terão acesso ao serviço de transfer nos portões remotos do aeroporto paulistano.