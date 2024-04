Novo Mustang GT 2024 desembarca no Brasil

A cor vibrante Vermelho Zadar é outro destaque do lançamento, que coincide com a comemoração de 60 anos do Mustang Crédito: Divulgação/Ford

Após o anúncio do lançamento da sétima geração do Ford Mustang, no Salão de Detroit de 2022, nos Estados Unidos (EUA), consumidores brasileiros especulavam sobre a chegada do conversível ao País. As primeiras unidades do esportivo desembarcaram no Porto da cidade de Vitória, no Espírito Santo, para dar um "teaser" da configuração que será comercializada.

Os modelos são da versão topo de linha GT Performance, equipada com o motor Coyote V8 (considerado o mais potente de todos os tempos). Ele será vendido na cor "Vermelho Zadar", terá teto baixo, capô de três seções e perfil com traseira curta, além de uma nova luz de assinatura de três barras na traseira.