Ford Ranger aparece como vice-líder entre as picapes médias do Brasil em 2024

Com 1.775 emplacamentos e 20,5% de participação no começo de 2024, a Ford Ranger dobrou as vendas comparado a janeiro do ano passado e ficou à frente do modelo S10, da concorrente Chevrolet.

Lançado em meados de 2021, o Ford Go transformou o público da Ranger que, tradicionalmente, são de agrônomos. Agora, 70% dos assinantes residem nas capitais brasileiras.

O segmento de picapes médias somou 8.650 unidades vendidas neste começo de ano, mantendo praticamente o mesmo patamar do ano passado.

Nesta categoria, a Ranger foi líder de vendas em praças como Rondonópolis (MT), Araguaína e Palmas (TO), Ji-Paraná e Rio Verde (GO), Brasília (DF) e Ribeirão Preto (SP), importantes mercados consumidores de picapes do Brasil.



Além de ter mais de metade do volume concentrado nas versões topo de linha, a faixa mais disputada do mercado, com os modelos Limited e XLT, a Ranger também conta com as versões intermediárias, como a XLS, que possui forte visibilidade no cenário nacional de automotivos entre os consumidores.

Com duas opções de motores – o 2.0 e o novo 3.0 V6, dono do maior torque Torque é um conceito físico, relativo ao movimento de rotação de um corpo após a aplicação de determinada força sobre ele. Imagine que você está manuseando uma chave de boca para girar um parafuso. A força aplicada sobre a ferramenta no momento em que o parafuso é desatarraxado é o torque da categoria, de 61 kgfm – o modelo Ranger XLS liderou esse subsegmento, com 35,5% de participação.

A picape conta também com a versão XL, oferecida no Ford Pro — divisão de veículos comerciais da marca. E a nova Ranger Raptor, que inaugurou o segmento de picapes esportivas de alto desempenho no País e iniciou a entrega das primeiras unidades em janeiro.