Ford aposta em automóveis mais sustentáveis com resíduos de oliveira

Os profissionais empregaram o novo material para produzir componentes do porta-malas e apoios de pé, que foram aprovados nos testes de robustez e durabilidade.

A próxima etapa é viabilizar a produção em escala. A pesquisa utilizou resíduos de olivais da Andaluzia, na Espanha, a maior região produtora de azeite mundial.

Inga Wehmeyer, líder do projeto na Ford Europa, destaca o compromisso da Ford com a sustentatbilidade: "Com o aproveitamento dos resíduos de oliveira, conseguimos substituir uma quantidade significativa de matéria-prima derivada de petróleo. Além disso, as fibras sustentáveis criam uma superfície de aparência exclusiva, que será apreciada pelos clientes".

Os testes de durabilidade, resistência e moldabilidade do biocomposto de oliveira foram feitos com a ajuda de tecnologias de simulação inteligente nos laboratórios da Ford em Colônia, na Alemanha. Os protótipos contêm 40% de fibras e 60% de plástico de polipropileno reciclado, aquecidos e moldados por injeção.

Outras ações sustentáveis já praticadas pela Ford

Entre outras soluções sustentáveis, a Ford já utiliza forros e carpetes feitos de garrafas PET, espuma derivada de soja e peças feitas com plástico reciclado dos oceanos em seus veículos.