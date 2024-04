O POVO testou o Tiguan Allspace: nova versão ganha em beleza, mas perde em potência

SUV ficou com aparência mais moderna, mas está equipado com mesmo motor da versão antiga e teve redução no desempenho

As principais mudanças são no visual e desempenho. O layout ficou mais moderno com a incorporação de uma linha LED conectando os faróis na grade frontal. Já a potência diminuiu devido a mudanças no motor que o deixaram mais fraco.

O novo sempre vem, diz trecho da música “como nossos pais”, interpretada por Elis Regina. No mundo automotivo, a novidade é uma certeza. Sem isso, o produto para no tempo. Mas nem sempre o novo agrada. A versão 2024 do Tiguan, embora reestilizada, perdeu força. A potência do motor caiu de 230 cv e 35 kgfm de torque para 180 cv e 30 kgfm em comparação com a geração anterior.

O POVO testou o novo Tiguan em Itu, no Interior de São Paulo, num percurso de quase 60 km. Destaque positivo para a boa estabilidade na pista, com direção amigável e sem trancos à cabine nos trechos com pavimento irregular. A nova calibragem na suspensão, portanto, não passa despercebida. O ponto que desagrada é a resposta lenta do câmbio em trechos íngremes. Parece um carro preguiçoso em ladeiras.

A novidade é que o SUV recebeu mais mecanismos de segurança. O principal deles é o Travel Assist, sistema de condução semiautônoma que impede a saída do veículo da faixa em momentos de distração do motorista. A Volkswagen diz que o carro também ficou mais econômico e menos poluente.

Merece destaque a estabilidade do Tiguan na pista. É um carro macio, leve e ao mesmo tempo seguro. A suspensão recebeu nova calibração para diminuir as trepidações nos trechos esburacados. A novidade é que o carro passou a contar com um sistema inteligente de permanência na faixa, o Travel Assist, um recurso indispensável para os motoristas mais desatentos. O SUV também conta com outros recursos de segurança que reduzem os riscos de acidentes, tais como câmera de ré, controle de voz e alerta de ponto cego. Nada de novo em relação ao modelo antigo.

O porta-malas cabe muita coisa, tendo capacidade de 686 litros, se a última fileira de bancos estiver rebaixada. Destaque para o recurso easy open, sistema que permite a abertura da tampa sem uso das mãos. Basta passar o pé por debaixo do para-choque, para que o porta-malas se abra automaticamente. O processo funciona por meio de um sensor localizado embaixo do para-choque traseiro.

O Tiguan 2024 continua espaçoso. Tem 4.728 mm de comprimento, 1.839 mm de largura, 1.661 mm de altura e 2.790 mm de entre-eixos. O interior é bastante confortável, com todos os bancos revestidos em couro. O assento do motorista tem regulagem elétrica e saída para ventilação. Nos demais, o ajuste é manual. Por se tratar de um carro com sete lugares, a terceira fileira não é tão espaçosa quanto a segunda ou os bancos dianteiros, sendo mais recomendada para crianças ou adolescentes.

Se a potência do motor diminuiu, o consumo também. De acordo com a montadora, o gasto de combustível passou de 8,3 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada para 9 km/l e 11,3 km/l, respectivamente. A economia não tem outra explicação a não ser a mudança no desempenho, pois o motor do novo Tiguan é o mesmo EA888 turbo 2.0 que equipa o utilitário desde 2018.

Apesar da perda, é exagero dizer que o SUV não anda bem na pista. O que mais incomoda, no entanto, é a lentidão do arranque em curvas e ladeiras. A resposta é um pouco lenta, ainda que o novo modelo tenha ganhado mais uma marcha. Agora são oito, com transmissão exclusivamente automática.

A mudança no padrão de desempenho, segundo a Volkswagen, foi necessária para a readequação do motor às novas regras de emissões que passaram a vigorar no Brasil. Se antes o carro atingia 100 km em 6,8 segundos, agora o tempo estipulado na ficha técnica aumentou para 9,2 segundos.

Conectividade



O painel de instrumentos digital permanece o mesmo, com 10,25 polegadas. Também não mudou as dimensões da central multimídia, com tela de 8 polegadas. O carro permite conexão bluetooth para até dois celulares e possui carregador por indução, além de três entradas USB – duas na parte dianteira e uma para os ocupantes dos bancos traseiros.

O multimídia tem conectividade com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay. Dentre os recursos tecnológicos disponíveis, o controle de voz pode ser o mais útil, pois permite ao condutor ajustar as funcionalidades do veículo sem usar as mãos. É possível, por exemplo, mudar a luz ambiente ou a direção do vento do ar-condicionado apenas ditando comandos.

Por falar em climatização, o Tiguan conta com sistema de três zonas e saídas de ar para os bancos traseiros, o que confere bom conforto térmico aos ocupantes. Outro ponto que merece destaque é o bom isolamento acústico. Mesmo com o som desligado, pouco se ouve do que se passa fora do carro se todos os vidros estiverem fechados.