Hyundai: brasileiros buscam HB20 como carro de passeio; Creta aos que gostam de SUV

Com o resultado, a sul-coreana posicionou dois modelos produzidos em Piracicaba — presente no País desde 2012 —, no estado de São Paulo, no top-5 vendas no cenário nacional de automotivos neste começo de ano.

Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) apontam que o carro da marca Hyundai, o HB20, foi o líder geral em vendas de carros de passeio do mercado brasileiro em janeiro de 2024, com 7.478 emplacamentos. O Hyundai Creta , por sua vez, fechou o mês no quarto lugar geral, garantindo a liderança na categoria de SUVs, com 4.898 unidades comercializadas.

Enquanto isto, o Creta traz acréscimos como o detector de fadiga e farol alto adaptativo, além de Smart Camera 360º, que permite o monitoramento remoto do entorno do veículo, mais conforto, com as funcionalidades de climatização e comando de voz, e mais conveniência aos condutores, por meio das ferramentas de busca de pontos de interesse, localidades em tempo real, informações do tráfego e o modo guia de destino. Todas atuando diretamente no GPS do veículo e uma central multimídia de 10,25” (polegadas) — uma das maiores da categoria.

A fábrica da Hyundai Motor Brasil conta com 3,2 mil colaboradores e é responsável pela fabricação e comercialização da família de veículos compactos HB20 e do SUV compacto Creta.

A partir do Brasil, a marca coordena as operações comerciais para a região das Américas Central e do Sul e exporta para países vizinhos, como Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai.

SUV da Hyundai, o CRETA, aparece em primeiro entre os SUVS no ranking nacional Crédito: Divulgação/Hyundai Motor Company

Sobre a Hyundai Motor Company

Fundada em 1967, a Hyundai Motor Company está presente em mais de 200 países com cerca de 120 mil funcionários dedicados a enfrentar os desafios de mobilidade em todo o mundo.