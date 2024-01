Volkswagen fecha ano com crescimento de quase 30% nas vendas no Brasil

O CEO da Wolksvagen no Brasil, Ciro Possobom, no evento de comemoração dos 70 anos da marca Crédito: Divulgação

Enviado a São Paulo* A Volkswagen registrou crescimento de 29% nas vendas no mercado brasileiro em 2023. Segundo a montadora, foram 315.051 unidades emplacadas entre 1º de janeiro e 10 de dezembro, cerca de 70 mil a mais do que no ano anterior. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 11, em São Paulo, durante evento comemorativo pelo aniversário de 70 anos da montadora alemã no Brasil. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O resultado, segundo a Volkswagen, é o melhor entre as marcas com atuação no País. Pesou para o bom desempenho a performance comercial do Volkswagen Polo, o carro de passeio mais vendido do Brasil neste ano e também líder do segmento de hatches, com mais de 99 mil unidades já comercializadas no período do balanço (jan-dez).

A montadora também lidera o segmento de SUVs com o T-Cross, que neste ano teve mais de 66 mil unidades emplacadas. A linha de utilitários esportivos ainda conta com o Nivus, Taos e Tiguan. Segundo a montadora, a família de SUVWs registrou mais de 130 mil vendas neste ano. Além dos modelos a combustão, a fabricante lançou recentemente o elétrico ID. 4, um SUV de alto padrão com pegada esportiva. De acordo com a montadora, o carro é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos. Mas o veículo não pode ser comprado. Ele está disponível exclusivamente no programa de assinatura Sign&Drive, um modelo de aluguel de carros em que o cliente paga uma quantia mensal e se desobriga de arcar com gastos relacionados a manutenção, seguro e documentação do veículo. Para 2024, a Volkswagen anunciou mais três lançamentos. A empresa não confirma, contudo, se os modelos esperados serão eletrificados. O CEO da marca no Brasil, Ciro Possobom, afirmou ao O POVO que embora a empresa esteja apostando na transição para os elétricos nos próximos anos, a indústria brasileira ainda não está preparada para produção em larga escala desse tipo de veículo. Outro fator que limita a expansão, na visão do executivo, é a falta de incentivos fiscais para a fabricação e compra dos elétricos. “Não temos fábricas de baterias e toda a parte de componentes. O que a gente acredita é que esse mercado vai crescendo devagarinho, como aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, mas aqui num ritmo menor, porque você não tem incentivos”, assinalou Possobom. A Volkswagen estreou a linha de elétricos no mercado brasileiro neste ano, ao completar sete décadas de presença no País. Além do ID. 4, a montadora lançou o ID. Buzz, a versão moderna da icônica kombi, que também chegou ao mercado no formato por assinatura e com apenas 70 unidades disponíveis.

