Hyundai HB20S traz conjunto de assistentes tecnológicos a bordo

HB20S possui novo design composto por uma nova grade frontal, faróis, para-choque dianteiro, para-lamas dianteiros e capô Crédito: Hamilton Nogueira

O relógio marcava 14 horas de uma quinta-feira quando um alerta sonoro me fez tirar os olhos da BR-116 para buscar entendimento no painel do carro. Um sinal na forma de uma xícara piscava e luzia à minha frente. Em destaque, uma mensagem sugerindo uma parada para um café. Trata-se do Detector de Fadiga (DAW), um dos itens que fazem parte do SmartSense, um conjunto de assistentes que se caracteriza por funções ativas de segurança, dinâmica e, não é exagero dizer, elegância. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Embarcar tecnologia em um veículo é um discurso presente em toda a indústria. Mesmo que se trate de uma ferramenta pouco ou nada usada.

No entanto, o conjunto de sinalizações sonoras e visuais que acompanhou o dia a dia do teste efetuado pelo O POVO com o HB20S, demonstrou um pacote de atenções, digamos, necessário, conveniente, e adaptado à usabilidade do motorista comum na cidade, cujos destaques relaciono: o sistema de alerta e frenagem autônomo (FCA) para carros, pedestres e ciclistas; detector de fadiga (DAW); assistente de ponto cego (BCA); alerta de saída segura (SEW); alerta de presença no banco traseiro (ROA), para citar apenas alguns. Vamos explicar os mais pragmáticos e que, de fato, auxiliam em maior ou menor grau na dirigibilidade. Importante contextualizar que os itens acima citados estão na seara da conveniência, do conforto e da segurança. Porque influenciam na facilitação da condução do veículo, mas também na prevenção e no bem-estar. Além do detector de fadiga, explicado no primeiro parágrafo, e que pode efetivamente antecipar uma ação prosaica sem a qual um acidente seria iminente, há uma série de ferramentas difíceis de se ver no segmento dos compactos. Uma delas é a frenagem autônoma. Se você errar e se aproximar demais do carro à frente, o carro para com determinada instantaneidade de modo a evitar a colisão. Sons invadem a cabine. Luzes no painel também. Chamativas, mas discretas. Sim, a contradição é possível. Percebe-se então um conjunto sensitivo a postos para não apenas alertar, mas corrigir o erro.

Não à toa tem o nome de SmartSense e é definido pela marca como um “pacote de segurança avançada da Hyundai”. Também faz parte dos destaques, o Assistente de Centralização e Permanência em Faixa (LFA e LKA), que monitora a posição do veículo em relação à faixa da via e atua ativamente no volante para ajustar a rota se necessário. A versão Platinum Plus, contém o Assistente de Tráfego Cruzado Traseiro (RCCA) que ajuda a evitar colisões ao sair de uma vaga no momento da ré. Nesse caso a atuação de radares detecta a aproximação de outro veículo. A exemplo da frenagem, o carro age e sinaliza, freia e emite o aviso.

O Saída Segura (SEW) impede acidentes causados por portas abertas quando outros veículos se aproximam. Com a mesma detecção usada nos exemplos acima, caso algum passageiro abra a porta diante da aproximação de outro carro, essa distância perigosa será efetivamente sinalizada. Os espelhos retrovisores externos ganham um ponto de atenção com o Assistente de Ponto Cego (BCA), chamando sutilmente a atenção do motorista em relação a presença de outros veículos no entorno. Uma sinalização de cuidado surge no próprio espelho, em vermelho, indicando o perigo. Todas as versões do novo Hyundai HB20S contam com seis airbags, e ainda fazem parte da lista padrão: freios ABS com EBD, controles de estabilidade e tração (ESP e TCS), sinalização de frenagem de emergência (ESS) e assistente de partida em rampa (HAC).