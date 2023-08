Hyundai Creta e HB20S ganham atualizações em itens de série e novas versões

A Hyundai apresentou novas versões e atualizações para o Novo HB20S e para o SUV Creta. Assim como ocorreu com hatch no início de agosto, novos itens de design, conforto e segurança passam a complementar, de série, a especificação de modelos do portfólio da marca. A denominação Plus, no caso do Hyundai Creta, e Safety, no Novo HB20S, chegam para identificar os novos produtos.

HB20S Platinum Safety TGDI AT – Com a base do HB20S Platinum, a nova configuração oferece o pacote de segurança avançada Smartsense, com funções como frenagem automática (FCA), assistente de permanência e centralização em faixa (LFA e LKA), farol alto adaptativo (HBA) e detector de fadiga (DAW).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outra novidade da versão são os bancos revestidos em couro na cor cinza com acabamento perfurado, além dos equipamentos já presentes na configuração Platinum do sedã, como seis airbags, assistente de partida em rampa, controle de estabilidade, painel digital Supervision Cluster, rodas de liga leve de 16” diamantadas, retrovisores de rebatimento elétrico, chave presencial Smart Key com partida do motor por botão, lanternas em LED e conectividade Bluelink.