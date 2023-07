SUV Hyundai Creta tem até R$ 14,5 mil de desconto até o fim de julho

Modelo foi o SUV mais vendido no varejo durante o primeiro semestre, conforme dados da Fenabrave, mantendo a posição consolidada ao longo do ano passado

Todas as versões do SUV Creta da Hyundai estão com condições especiais até o fim do mês de julho. Além de descontos na aquisição de um zero-quilômetro, serão oferecidas oportunidades como a valorização do usado na troca, taxa zero no financiamento ou parcelamento em até 48 meses. No caso dos benefícios acumulativos, será possível adquirir um Hyundai Creta novo com até R$ 14,5 mil de bônus total no valor final.

As versões Creta Platinum, com ou sem teto solar, contarão com R$ 4,5 mil de desconto, enquanto as opções Comfort, Limited, N Line e Ultimate oferecerão os mesmos R$ 4,5 mil de desconto exclusivamente para aqueles que já são clientes da marca ou são parentes de 1º grau de um proprietário de veículo Hyundai (pais, filhos e cônjuges), bastando apresentar o documento do veículo da família.

Os bônus para os seminovos na troca preveem R$ 4,5 mil de valorização do usado no caso de compra das configurações Action, Platinum e Ultimate, e R$ 10 mil para Comfort e Limited.

Outros benefícios serão oferecidos com foco no financiamento do veículo. Quem comprar poderá optar por taxa zero e saldo em 36 vezes para o Creta Comfort (saldo em 12 vezes para as versões Limited e Platinum) ou saldo em 48 vezes com taxa de 0,99% ao mês. Para esta segunda opção, no caso do Creta Platinum, a primeira parcela é cortesia da Hyundai.

As oportunidades especiais de financiamento não são cumulativas aos descontos e bônus na troca do usado, sendo necessário o cliente optar pelos benefícios que melhor o atendem.

O Hyundai Creta, segundo dados oficiais da Fenabrave divulgados no início do mês de julho, fechou o primeiro semestre deste ano com 27.697 unidades vendidas no varejo, ocupando a primeira posição entre todos os SUVs comercializados no País.

Em 2022, o modelo consolidou ao longo dos 12 meses, 56.493 unidades emplacadas garantindo também a liderança dos SUVs no varejo, ranking que considera as vendas para o consumidor final, excluindo as unidades comercializadas para empresas, como locadoras e frotas.

Para conferir todas as ofertas, consultar a lista completa de concessionárias e encontrar a loja mais próxima, basta acessar o site da Hyundai.