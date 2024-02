Peugeot 2008 turbo é o SUV ideal para quem não julga um carro pela "capa"

O POVO testou o Peugeot 2008 turbo 1.6 flex em Fortaleza e Região Metropolitana da Capital Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O Peugeot 2008 não é o carro mais bonito entre os SUVs disponíveis no mercado brasileiro. Lançado em 2015, o compacto com cara de perua parece velho e cansado, em certa medida. Mas se falta beleza, sobra potência. Na pista, o utilitário esbanja performance de esportivo graças ao motor 1.6 turbo de 173 cv e 24,5 kgfm de torque. O desempenho supera os três rivais diretos na categoria; o Honda HR-V é equipado na versão básica com motor 1.5 flex aspirado; o Jeep Renegade parte com motor 1.3 turbo flex na versão Sport; e o Hyundai Creta de entrada conta com motor 1.0 turbo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Olhando por fora, o modelo fabricado pela francesa até leva desvantagem para os concorrentes no quesito elegância e estilo, mas pode ser a opção de compra ideal a quem não julga um carro pela “capa” —parafraseando a famigerada expressão popular sobre a dicotomia belo/útil.

O 2008 também pesa menos no bolso em relação aos rivais. A versão intermediária (Style), equipada com motor turbo 1.6, custa R$ 119.990, preço mais em conta do que as versões de entrada do HR-V (R$ 142.500) e Renegade (R$ 128.971). O Creta intermediário também é mais caro do que o concorrente da Peugeot, sendo vendido a R$ 131.490. O POVO testou o 2008 turbo Style (2023) durante nove dias em trechos urbanos de Fortaleza e Região Metropolitana da Capital. O veículo circulou por vias esburacadas (realidade comum às grandes metrópoles brasileiras), sem pavimentação asfáltica e teve a potência de arranque colocada à prova. O desempenho, como era de se esperar, foi o ponto alto da experiência. O motor turbo é o grande diferencial do modelo. É um carro com pegada esportiva, aparência sedentária e conforto limitado. Pode ou não ser uma boa aquisição, a depender das necessidades/prioridades de quem o compra. Potência

O motor turbo 1.6 é a credencial que faz do 2008 o SUV compacto mais potente entre os modelos a combustão no Brasil. Os 173 cv do Peugeot superam com folga o Fiat Pulse (130 cv), o Volkswagen nivus (128) e o Nissan Kicks (113 cv). A potência do motor do Style, conectado a um câmbio automático de seis marchas simuladas, é a mesma na versão topo de linha (Griffe), que conta com recursos de segurança e acessórios opcionais ausentes na linha intermediária. Segundo a Peugeot, o motor turbo do 2008 foi desenvolvido em parceria com a BMW. A capacidade de aceleração é de 0-100km/h em 8,8 segundos, melhor do que a do Nivus (10,3 s) e a do Kicks (11,2 s), mas inferior à do Pulse (7,6 s).

Por causa dos limites de velocidade abaixo de 80km/h nas rodovias e avenidas percorridas pelo carro, o teste de performance não pôde ser realizado no formato padrão (0-100 km/h). Contudo, em alguns trechos a velocidade atingiu 50 km/h em tempos que variaram de 4,3 a 4,7 segundos. Mas nem só na velocidade se mede potência. O arranque em trechos íngremes também é um aspecto importante a ser avaliado. Nesse teste, o 2008 respondeu à altura do que se espera de um veículo com motor turbinado: saída imediata, estável e com rápida troca de marchas. Vale pontuar, no entanto, que o modelo teve comportamento distinto em pavimentos planos. Quando o carro estava parado esperando a abertura do semáforo, por exemplo, a movimentação foi retomada à medida que o pé era retirado do pedal de freio. Mas houve situações em que mesmo com o pedal totalmente livre, o veículo não se movia, sendo necessário pisar levemente no acelerador para dar a arrancada.