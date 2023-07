Nissan apresenta novo Versa 2024 em evento exclusivo para mulheres

As três versões do novo Versa 2024 foram lançadas em junho com preços a partir de R$105.190; veja detalhes

Apostando em design inovador, tecnologia e segurança, a montadora japonesa Nissan apresentou as três versões do Versa 2024 em evento exclusivo para mulheres, em São Paulo, nos dias 18 e 19 de julho, durante o terceiro ano do Mulheres Nissan 2023.

As versões Sense, Advance e Exclusive foram lançadas em junho com preços a partir de R$105.190, R$114.290 e R$126.590, respectivamente.

Confira todos os detalhes das três versões do Nissan Versa 2024

Nissan Versa em cor inédita

O Versa 2024 chega ao mercado com acabamento esportivo, frente reestilizada com grade V - marca registrada dos carros Nissan - maçanetas e retrovisores da cor do veículo e, falando em cor, a montadora aposta na cor cinza lunar como a grande novidade para o novo Versa.

Conforto e tecnologia Versa 2024

Para quem busca conforto, segurança e tecnologia, a nipônica reúne todos os requisitos para manter sua linha Sedan à altura do segmento, com novo console central para apoiar o braço, multimídia de 8 polegadas na versão Exclusive e de 7 polegadas na Sense e Advance - semelhantes a um smartphone - carregador por indução com sinalização no painel a partir da versão Advance, além de quatro entradas USB e 18 porta-objetos para suporte de itens do dia a dia.

Ainda no quesito conforto e buscando o melhor nível de ruído, outra novidade está no isolamento acústico, com vidros dianteiros e carpetes mais espessos, isolamento do capô e materiais isolantes no painel e coluna do para-brisa.

Tecnologia e segurança nas novas versões do Versa 2024

A versão Exclusive chega ao mercado no valor de R6.590 Crédito: Divulgação/Murilo Goes

Quanto a parte tecnológica de segurança, uma das principais mudanças para a nova versão do Versa está no o Alerta de Colisão Frontal, com Assistente Inteligente de Frenagem de série, visão 360º inteligente e detector de objeto em movimento a partir da versão Advance, além de alerta de atenção ao motorista na versão Exclusive.

O Versa 2024 é espaçoso?

Quando o assunto é espaço, a Nissan destaca ter "maior espaço interno e melhor visibilidade". Como novidade e vantagens, o porta-malas do Versa tem 482 litros, bancos com maior distância para os ombros, formato do teto que aumenta o espaço para a cabeça e espaço amplo para os joelhos, além de amplo ajuste do banco.

Trem de força do Versa 2024

O novo Versa permanece com o motor 1.6 L. 16 válvulas, com potência de de 113 cv a 5.600 rpm e torque de 15,3 kgfm a 4.000 rpm (etanol) e 110 cv a 5.600 rpm e torque de 15, 2 kgfm a 4.000 rpm (gasolina)

Quais as principais novidades do Nissan Versa 2024

As versões Sense, Advance e Exclusive já chegaram às concessionárias com preços a partir de R5.000 Crédito: Divulgação/Murilo Goes

Com "robustez e ousadia", como a montadora classifica sua repaginada no design do veículo, o Versa 2024 atrai quem busca um veículo funcional, espaçoso e que atenda às exigência do dia a dia. Confira as principais novidades por versão em negrito:

Versão Sense CVT

Rodas de liga leve 15"

Maçanetas na cor do veículo

Painel traseiro esportivo

Interior bi-tone

Bancos Zero Gravity

Multimídia de 7"

Apoio de braço frontal

Piloto automático

Painel soft touch

Controle de tração e estabilidade (VDC)

Freios ABS com Controle Eletrônico de Frenagm (EBD)

Assistente de frenagem (BA)

Alerta de colisão frontal (FCW)

Frenagem de emergências (FEB)

Sistema inteligente de partida de rampa

Versão Advance CVT

Rodas de liga leve 16"

Retrovisores na cor do veículo

Carregador de celular sem fio

USB- C

Bancos Zero Gravity

Apoio de braço frontal

Piloto automático

Visão 360º com detector de objetos em movimento

Alerta de colisão frontal

Frenagem de emergência

Alerta de objetos trazeiros

Versão Exclusive CVT

Rodas de liga leve 17"

Aerofólios traseiros

Faróis dianteiros em LED

Antena shark

Acabamento de revestimento premium

Multimídia de 8"

Carregador de celular sem fio

Ar condicionado automático digital

Bancos Zero Gravity

Apoio de braço frontal

Piloto automático

Visão 360º com detector de objetos em movimento

Alerta de trafego cruzado traseiro (RCTA)

Monitoramento de ponto cego (BSW)

Alerta de atenção do motorista (DAA)

O que é o evento Mulheres Nissan

Mulheres Nissan é o encontro com mulheres que cobrem o setor automotivo para debater equidade de gênero dentro da indústria Crédito: Divulgação/Murilo Goes

Com o objetivo de discutir como a montadora e todos nós podemos avançar na equidade de gênero dentro da indústria, e dando um passo em um segmento dominado pela maioria homens, a Nissan realizou seu terceiro encontro Mulheres Nissan nos dias 18 e 19 de julho, em São Paulo.

Mais de 30 jornalistas e influenciadoras de 13 estados se reuniram para debater os avanços do mercado automotivo, compartilhar histórias de conquistas e desafios que a maioria de nós passa nos ambientes corporativos, seja automotiva ou em outro segmento.



Assim como nos eventos anteriores, em que a gestão da Nissan promove um debate para que haja um ambiente inclusivo para a mulher nesse setor, a montadora segue se comprometendo a dar o devido espaço para as mulheres na indústria.

A jornalista foi enviada a São Paulo a convite da Nissan