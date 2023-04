Nissan Frontier é a picape média mais segura em crash test do Cesvi

A picape Nissan Frontier foi reconhecida como a picape média mais segura na 16ª edição do Crash Test Awards, organizado pelo Centro de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi). Este é o quarto prêmio conquistado pela picape produzida em Córdoba, na Argentina, desde sua renovação em abril de 2022, que abastece o mercado interno e é exportada para três países: Brasil, Chile e Colômbia.

Atrelado a isso, no ano passado, a Nissan anunciou o segundo turno de produção com a consequente geração de empregos na fábrica de Santa Isabel, onde é fabricada a picape.

O teste distingue os modelos lançados em 2022 em diferentes segmentos. Os veículos devem superar 35 pontos do Índice de Segurança e são avaliados no laboratório de experimentação do centro. O protocolo para determinação do Índice de Segurança Veicular contempla 225 itens, divididos em dois grupos: Segurança Passiva e Segurança Ativa.

A Nissan declara que segurança é um fator fundamental alinhado com a sua visão Ambition 2030. Por isso, a empresa foca cada projeto na integração de tecnologias que lhe permitam crescer, pensando em um futuro zero emissões e zero fatalidades.

A picape Nissan Frontier conta com um pacote de equipamentos de segurança e conforto, que, segundo a japonesa, fazem parte da visão Nissan Intelligent Mobility. Entre as tecnologias integradas está o conjunto que compõe o Nissan Safety Shield, um escudo de segurança para o veículo, que ajuda a proteger o motorista e os passageiros de possíveis riscos.

