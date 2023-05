Nissan Kicks 2024 está à venda em todo o País a partir de R$ 112.990

Agora todas as versões do Nissan Kicks: Active, Sense, Advance e Exclusive, trazem regulagem de altura dos faróis

O Nissan Kicks 2024 já está disponível na rede Nissan em todo o País. O modelo fabricado em Resende (RJ) traz novidades de acabamento, cores e itens de série. O preço da linha 2024 do Nissan Kicks começa em R$ 112.990. Agora as versões Active, Sense, Advance e Exclusive trazem regulagem de altura dos faróis.

Todas as versões são equipadas com o câmbio Xtronic CVT. Outra novidade é a chave inteligente presencial I-Key com design atualizado, disponível para as versões Advance e Exclusive.

A topo de linha Exclusive Pack Tech na cor Azul Elétrico com teto preto volta a contar com a opção do acabamento interno premium cinza com preto. E a combinação de cor de carroceria Cinza com teto preto agora também pode ser encontrada com interior premium Macchiato.

As versões Sense e Active incorporaram indicadores de direção em LED. A de entrada Active passa a contar também com luzes de condução diurna DTRL e novas opções de cor Vermelho Malbec & Azul Elétrico.

A Nissan declara que o novo Kicks foi desenvolvido com base em três pilares: Design, Integração homem e carro e Tecnologia Safety Shield, seguindo conceito denominado Nissan Emotional Geometry.

Por dentro, o modelo apresenta recursos que aumentam a integração dos ocupantes com o veículo, como o sistema multimídia com tela de oito polegadas e o equipamento de som premium Bose, que inclui dois alto-falantes no apoio de cabeça do motorista.

O Nissan Kicks possui um conjunto avançado de dispositivos que forma o Nissan Safety Shield, composto por tecnologias de segurança que monitoram, protegem e respondem em situações de risco.





