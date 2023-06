Nissan Versa 2024 tem novo visual e mais equipamentos; confira preços e as 3 versões

Sense 1.6 CVT (R$ 105.190) é a versão de entrada do modelo fabricado no México e já à venda no Brasil

O mexicano Nissan Versa 2024 chega ao mercado brasileiro a partir de R$ 105.190. O modelo foi apresentado nesta quinta-feira (22) e já está à venda. A montadora lista novidades estéticas e de tecnologia, especialmente na segurança. Alerta de colisão frontal e assistente de frenagem passam a ser itens de série para toda a linha, por exemplo. Nos dias 30 de junho e 1º de julho fará ofensiva comercial nas lojas, o chamado Versa Day.

O Novo Versa 2024 tem nova grade dianteira, o que demarca a nova identidade visual da Nissan. Estreia o novo logotipo da Nissan na frente e na traseira. No dizer da japonesa, design refinado e atual, conforto superior ao oferecido na categoria,mais segurança e tecnologia. São três versões: Sense, Advance e Exclusive.

A frente mantém o conceito 'V-motion' e tem para-choque redesenhado. O Alerta de Colisão Frontal e o Assistente Inteligente de Frenagem (FCW/FEB) compõem o Nissan Intelligent Safety Shield. No lançamento, a Nissan fez uma provocação. "Olhando o segmento de sedãs compactos, além do Novo Nissan Versa, qual modelo conta com, no mínimo, 10 importantes equipamentos de segurança? Nenhum", pergunta e responde no material de promoção.

O referido conjunto de segurança e tecnologia inclui ainda Alerta de Atenção do Motorista (DAA), Alerta de Colisão Frontal (FCW), Assistente Inteligente de Frenagem (FEB), Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA), Alerta de Cinto de Segurança Destravado (frontal e traseiros), Alerta de Objetos no Banco Traseiro (Rear Seat Alert), Sistema Inteligente de Partida em Rampa (HSA), Monitoramento de Ponto Cego (BSW), Visão 360º Inteligente (AVM) e Detector de Objetos em Movimento (MOD).

E na provocação nipônica, outros argumentos: "Qual outro modelo do segmento conta com pelo menos 10 itens de conforto e conveniência? Nenhum também". O Novo Nissan Versa é equipado em todas as versões, por exemplo, com bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity, volante com regulagem de altura e profundidade, acionamento do motor por botão, retrovisores externos com regulagem elétrica e vidros com acionamento elétrico.

O sistema anticolisão, a propósito, agora conta com câmera atrás do retrovisor interno, que atua junto com o radar no para-choque, como no Nissan Kicks, com promessa de tornar mais preciso o reconhecimento de objetos.

A versão Sense ganha também rodas de liga leve aro 15 e nova multimídia de 7 polegadas com Apple Car Play e Android Auto. Disponível para todas as três versões, o modelo passa a contar com a opção de bancos e painel na combinação preto e azul – em couro sintético na topo de linha Exclusive. A Nissan introduziu esse padrão no mercado com o esportivo Nissan Z, lançado mundialmente recentemente. Além dela, a linha conta com a opção preto com cinza (sempre em couro sintético na topo de linha).

A intermediária Advance ganhou mais equipamentos do Nissan Intelligent Mobility, como a Visão 360º Inteligente com Detector de Objetos em Movimento (AVM + MOD). E, agora, no interior há 4 entradas USB, sendo 3 tipo C (uma no console dianteiro, uma dentro do novo apoio de braços e outra atrás dessa peça) e 1 tipo A (console dianteiro).

Outra novidade para a Advance é a incorporação do carregador de celular por indução com luz indicadora no painel, antes só disponível na versão Exclusive. Assim, há cinco pontos no carro para carregar celulares.

O modelo topo de linha, o Exclusive, passa a ser equipado com nova multimídia de 8 polegadas, apoio de braço com USB-C, rodas de liga leve aro 17 com novo desenho e aerofólio na tampa do porta-malas.

Mantém entre-eixos de 2.620 mm e entre-rodas de 1.520 mm (frente) 1.530 mm (traseira). O motorista tem um novo ajuste de altura do banco, que deixa a posição mais elevada em relação ao modelo anterior. O porta-malas permite que a tampa possa ser destravada de três formas: pela chave, pela alavanca interna e apertando o botão do porta-malas.

O conforto prometido traz como trunfo o apontado melhor nível de isolamento acústico, obtido com vidros dianteiros espessos, materiais isolantes nas colunas A e no painel, vedação da lateral da carroceria, contorno de todas as portas e isolamento do capô.

Além do porta-malas, o sedã ainda tem 18 porta-objetos para acomodar pequenos objetos de uso do dia a dia.



TREM DE FORÇA

O conjunto motriz do Novo Nissan Versa é formado pelo motor 1.6 16V Flex e pela transmissão Xtronic CVT. O propulsor promete 113 cavalos de potência e torque de 15,3 kgfm quando abastecido com etanol. Trabalhando em baixas rotações, o câmbio CVT é aliado da redução do consumo.

A caixa da transmissão tem o modo "Sport". Pode ser acionado por um botão no câmbio e eleva as rotações para proporcionar respostas rápidas quando o pedal do acelerador é pressionado. A função "D-Step" sugere melhor sensação de aceleração com a simulação de trocas de marchas em alta rotação.



O motor dele é o mesmo do crossover Kicks.

EQUIPAMENTOS E VERSÕES



Confira os principais equipamentos por versão e os preços do Novo Nissan Versa 2024:



Sense 1.6 CVT (R$ 105.190)

Roda de liga leve aro 15 (Novo)

Sistema multimídia de 7 polegadas com Android Auto & Apple CarPlay (Novo)

Alerta de Colisão Frontal (FCW) (Novo)

Assistente de Frenagem de emergência (FEB) (Novo)

Nova chave eletrônica I-Key (Novo)

Controle de Tração e Estabilidade (VDC)

Freios ABS com Controle Eletrônico de Frenagem (EBD)

Assistente de Frenagem (BA)

Sistema inteligente de partida em rampa (HSA)

6 airbags

Acendimento inteligente dos faróis

Comando do piloto automático no volante

Sensor de estacionamento traseiro

Botão Push-Start



Advance 1.6 CVT (R$ 114.290)

Console central com apoio de braço e entrada USB-C (Novo)

Carregador sem fio (Novo)

Alerta de Colisão Frontal (FCW) (Novo)

Assistente de Frenagem de emergência (FEB) (Novo)

Visão 360º Inteligente com detector de objetos em movimento (Novo)

Rodas de liga leve aro 16

Banco traseiro bibartido 60/40, rebatível

Alerta de Objetos no Banco Traseiro

Painel central multifuncional de TFT de 7" com 12 funções

Retrovisores externos na cor do veículo com indicadores de direção

Bancos Zero Gravity

Follow me home

Isofix

Alerta de cinto de segurança (frontais e traseiros)



Exclusive 1.6 CVT (R$ 126.590)

Console central com apoio de braço e entrada USB-C (Novo)

Sistema multimídia de 8" (Novo)

Roda de liga leve de 17" com novo desenho (Novo)

Aerofólio traseiro (Novo)

Acabamento de revestimento premium nos bancos preto com azul (Novo)

Volante com acabamento de revestimento premium

Função "Welcome"

Faróis dianteiros + DTRL em LED

Antena tipo "Tubarão"

Sinal de parada de emergência

Ar-condicionado automático digital

Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA)

Monitoramento de Ponto Cego (BSW)

Alerta de Atenção do Motorista (DAA)

Carregador sem fio com indicador no console

CORES

Com a adição da nova cor Cinza Lunar, o Novo Nissan Versa 2024 passa a contar com 2 opções sólidas (Preto Premium e Branco Aspen), 5 metálicas (a nova, Vermelho Scarlet, Azul Cobalto, Cinza Grafite e Prata Classic) e 1 perolizada (Branco Diamond).



NISSAN MOVE

A linha do Novo Nissan Versa 2024 também já está disponível no serviço de assinatura da Nissan, o MOVE. Os planos disponíveis permitem a personalização, com opções que vão de 12 a 36 meses de contrato e que levam em consideração variações de quilometragem de rodagem por mês.

O serviço pode ser contratado por meio de uma jornada 100% online – www.nissanmove.com.br – ou direto nas lojas da marca, que também são o ponto de retirada do veículo.



MANUTENÇÃO E GARANTIA

O Novo Nissan Versa conta com três anos de garantia de fábrica, sem limite de quilometragem. Além disso, tem valores fixos para as revisões periódicas obrigatórias até 60 mil km, que estão entre os menores custos do segmento totalizando R$ 4.167, já com a mão de obra inclusa.

NISSAN PROTECT

Os proprietários têm em oferta os pacotes "Nissan Protect", que, com diferentes opções e prazos, permitem ampliar a garantia de fábrica, o tempo de assistência 24 horas gratuita e ter as revisões periódicas antecipadas, sem flutuações futuras de valores, diz a fabricante. E podem ser adicionadas no financiamento do veículo. Veja o que cada pacote oferece:



Plus: inclui 3 anos de revisões pré-adquiridas e 1 ano a mais de assistência 24 horas Nissan Way Assistance.

Master: com 4 anos de revisões, 2 anos extras de Nissan Way Assistance e 1 extra de garantia contratual.

Supreme: vem com 5 anos de revisões, 3 anos a mais de Nissan Way Assistance e 2 anos extras de garantia de fábrica.