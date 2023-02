GWM Haval H6 GT: preço, ficha técnica e tudo do novo híbrido chinês

SUV da China reconhece rosto do dono e vai de 0 a 100 km/h em 4.8 segundos. GWM abre pré-reserva do Haval e modelo chega ao Brasil em abril; veja fotos

A fabricante chinesa Great Wall Motors (GWM) realiza nesta semana, na cidade de São Paulo (SP), o lançamento do SUV híbrido Haval H6 GT 2024. Marca terá em Fortaleza, no Ceará, concessionária Newhouse, do Grupo NewLand.

O carro metade elétrico, metade combustão foi apresentado à imprensa no autódromo Interlagos, onde os jornalistas presentes puderam fazer o test drive do novo modelo.



O veículo tem uma aparência futurista e é um esportivo com carroceria cupê. Segundo Andre Leite, head da Linha Suvs Haval, o carro roda 170 km no modo elétrico, com uma autonomia total de 1050 km e a média de consumo é de 27 km/l.

Alok cria versão de música dos Beatles para a campanha da GWM Brasil; ASSISTA



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A aceleração é um dos destaques do novo modelo, que vai de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos, ajudado pelo motor 1.5 turbo a combustão e dois motores elétricos.

"O que resolve a vida do consumidor no nosso ponto de vista é um carro prioriamente elétrico, dando suporte à flexibilidade do motor à combustão", ressaltou Oswaldo Ramos, Chief Commercial Officer da GWM Brasil.



Aliado à essa potência, o carro chinês conta com tecnologia de ponta, com câmera de reconhecimento facial, que, segundo a GWM, monitora fadiga e distração do motorista e ainda realiza ajustes nos sistemas de condução e conectividade do veículo.

Reconhecimento facial do GWM Haval H6 GT (Foto: Marcos Camargo/ Divulgação)



GWM Haval H6 GT: preço, pré-venda e pré-reserva

Por enquanto, os preços oficiais não foram divulgados, no entanto a montadora revelou nesta terça-feira, 14, uma estimativa de valor. O carro, dentro de um setor premium, terá um custo que fica entre "Jeep, Toyota e Volkswagen", segundo Oswaldo Ramos.

O valor oficial será conhecido no mês de março, quando será aberta oficialmente a pré-venda da linha GWM.

Com entrega das primeiras unidades confirmada para abril, uma pré-reserva teve início nesta terça, em parceria com Mercado Livre, no valor de R$ 9.000, que poderá ser pago por Pix ou boleto e ficará depositado em uma contano Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre.

Segundo a montadora chinesa, quem fizer o depósito do adiantamento poderá selecionar uma das unidades (inclusive a cor da carroceria) que foram produzidas no início do ano e já foram embarcadas na China, com data de chegada ao Brasil programada para o mês de abril, quando serão entregues aos clientes.

GWM Haval H6 GT (Foto: Marcos Camargo/ Divulgação)



De acordo com GWM, o consumidor poderá desistir da compra do Haval H6 a qualquer momento até a hora da entrega do seu veículo e terá o reembolso.



A compra é válida para qualquer cidade do território nacional e está limitada a uma unidade do H6 Premium ou do H6 GT para cada CPF ou CNPJ.

A pré-reserva dos dois modelos pode ser feira na página da GWM dentro do Mercado Livre - www.mercadolivre.com.br/a/store/gwm.

A montadora informa ainda que a partir de março, a rede de pontos de vendas e serviços da GWM vai iniciar os test-drives da linha Haval H6 para o público.

A previsão é que já no primeiro semestre sejam inaugurados 50 pontos no Brasil.Os veículos serão entregues diretamente na casa do cliente em qualquer uma da 5.570 cidades brasileiras pelo serviço Home Delivery, com data e horário previamente agendados, ou poderão ser retirados num dos pontos de venda e

serviços da GWM.

GWM Haval H6 GT é versão exclusiva brasileira

Tratado pela montadora como um modelo "feito por brasileiros para brasileiros", o Haval H6 GT 2024 é uma versão desenvolvida exclusivamente para o mercado no Brasil.

O carro será comercializado no País com um conjunto híbrido de 393 cv com a bateria 34 kWh, com freios a disco nas quatro rodas (ventilados no eixo dianteiro) e rodas de liga leve de 19 polegadas na cor preta, calçadas unicamente por pneus Michelin na medida 235/55 R19.

Para dar um ar esportivo, a GWM colocou na cor vermelha as pinças de freio e emblema GT, além de todos os logotipos pretos na tampa traseira e emblema Haval com fundo preto na grade frontal.

Segundo a montadora chinesa, o Brasil também vai estrear o novo logotipo global Haval, que recebeu um novo grafismo e está mais compacto, com uma configuração que foi feita unicamente para o mercado brasileiro.

GWM Haval H6 GT (Foto: Marcos Camargo/ Divulgação)



O interior do veículo também teria sido adaptado para se adequar às preferências do consumidor local. Há acabamentos internos que simulam fibra de carbono e revestimento de tecido suede em bancos, portas console e painel.



Ainda de acordo com a montadora, a suspensão foi retrabalhada para suportar as condições das estradas brasileiras, assim como o sistema de direção e ajustes nonível de maciez da assistência elétrica e na relação de giro do volante.

A tecnologia também sofreu uma nacionalização, com reprogramação de recursos de condução ativa e modificações no sistema de conectividade, que será 100% em português, inclusive nos comandos por voz.

Ficha Técnica: GWM Haval H6 GT 2024

Dimensões

Comprimento mm 4.727

Largura mm 1.940

Altura mm 1.729

Distância entre eixos mm 2.738

Tanque de combustível litros 55

Capacidade do porta-malas litros 515

Peso em ordem de marcha (curb weight) kg 2.050



Motor a combustão



Configuração - Dianteiro, transversal, 4cilindros, 16 válvulas, turbo

Injeção - Injeção direta de gasolina

Diâmetro / Curso mm 75 x 84,9

Cilindrada cm3 1.499

Motores elétricos

Posição Dois motores, um dianteiro e um traseiro

Tipo Síncrono de ímã permanente

Potência e torque

Potência máxima combinada cv/PS (kW) 393 (289)

Torque máximo combinado Nm 762



0 – 100km/h Segundos 4,8



Consumo e autonomia

Consumo urbano (NBR) km/l 27,4

Consumo rodoviário (NBR) km/l 25,2

Autonomia modo elétrico (NBR) km 170

Autonomia modo elétrico (NEDC) km 180

Transmissão

Tipo - Sistema DHT: duas marchas com embreagem (motor a combustão), uma

marcha com redução (motores elétricos)

Tração - Tração permanente nas 4 rodas eletronicamente variável

Bateria

Tipo Íons de lítio

Capacidade nominal da bateria kWh 34

Tipo de conector CCS Tipo 2

Tempo mínimo de recarga AC 0-100% aprox. 5 horas

Tempo mínimo de recarga DC 10-80% aprox. 29 minutos

Taxa máxima de recarga AC kW/h 6,6

Taxa máxima de recarga DC kW/h 48

Suspensão

Dianteira McPherson com barra estabilizadora

Traseira Suspensão independente multilink com barra estabilizadora

Direção

Tipo de direção Assistência elétrica variável (3 modos de ajustes)

Freios

Dianteiros Discos ventilados

Traseiros Discos sólidos

Pneu e roda

Pneu 235/55 R1

Roda Liga leve 19"

Tags