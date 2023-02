Alok cria versão de música dos Beatles para a campanha da GWM Brasil

Criada pela agência Asia, a campanha batizada de "Hello, tomorrow" é a versão eletrônica da música "Hello, Goodbye", dos Beatles

A GWM Brasil divulgou nesta terça-feira, 31, o filme publicitário completo da campanha “Hello, tomorrow” que estreou em um intervalo dentro da programação do Jornal Nacional, da Rede Globo.

A campanha "Hello, tomorrow" foi criada pela agência Asia e destaca a música dos Beatles “Hello, Goodbye”, trazendo uma versão eletrônica feita pelo DJ Alok, exclusivamente para o comercial da GWM e aprovada por Paul McCartney.

Produzida por Andy Jordan e Antfood, além do próprio Alok, a música abre uma série de conteúdos que, segundo a marca, serão desenvolvidos em parceria com o artista nos territórios de música, tecnologia e sustentabilidade.

De acordo com a marca, o filme é um "manifesto público que revela aos consumidores brasileiros os valores mais importantes da GWM, como inovação, tecnologia, sustentabilidade e conectividade".

Depois da estreia no Jornal Nacional, o novo clipe da GWM agora está, também, com uma versão de 30 segundos disponível no canal da montadora no YouTube.

A campanha “Hello, tomorrow” já está no ar nas redes sociais e em mídias digitais, com veiculação no Instagram, no YouTube e nos principais portais de internet, além das principais emissoras de rádio e TV aberta e fechada.

Assista ao clipe da campanha "Hello, tomorrow"

