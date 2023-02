GWM confirma loja em Fortaleza, anuncia outra e quer ampliação no CE

A fabricante chinesa Great Wall Motors (GWM) terá duas lojas em Fortaleza nesse semestre e pretende ampliar o negócio no estado do Ceará para além da Capital. A informação é de Oswaldo Ramos, Chief Commercial Officer (CCO) da GWM Brasil.

Ele confirmou ao O POVO, durante lançamento do SUV híbrido Haval H6 GT 2024, nesta terça-feira, 14, em São Paulo (SP), que a marca terá uma loja na concessionária Newhouse, do Grupo Newland, e anunciou um outro estabelecimento da montadora no shopping Iguatemi.

"A loja (na concessionária Newhouse) está pronta já. A Mercedes está em reforma e ela está provisoriamente numa parte de carros usados. Tem a Jeep, tem a Mercedes, a nossa loja vai ser a do meio, entre a Jeep e Mercedes, do grupo Newland", ratificou Oswaldo Ramos. O prazo de abertura da loja para o público, segundo ele, será em "abril ou maio".

Sobre a escolha de Fortaleza para ser sede da loja da GWM, o CCO da montadora afirmou que o principal critério foi atendimento ao cliente. "Nosso foco é quem tinha um maior nível de satisfação de atendimento ao cliente. E a Newland se destaca demais", disse.

"Então ela tem um nome muito forte, ela tem outros pontos importantes pra nós, como por exemplo, na troca num carros desses como Haval H6 GT, você precisa receber um usado mais pesado e você precisa de um grupo de concessionária não só que tenha essa carteira de cliente, mas que saiba comprar esse carro usado e que saiba vender o carro usado de maior valor", completou.

Ramos também informou que a GWM quer ampliar as lojas para todo o Ceará. "Ela começa por Fortaleza, mas vai estar presente em todo o Estado. Vamos ter um bolsão, um centro de distribuição regional, que apesar de ser faturamento direto da fábrica, os carros vão ficar no pátio da Newland, com pronta entrega pro cliente do Ceará porque o carro vai está ali na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)", contou.

O CCO da montadora afirmou ainda quem em dois anos pretende ter três lojas físicas, com cobertura de serviço em todo o Estado. Além disso, ele revelou que foi fechada parceria da Newland com shopping Iguatemi e que a montadora chinesa terá uma outra loja no local. "Começamos antes mesmo da loja ficar pronta, já no final de março, com demonstração e test drive".

GWM: investimento e uso da tecnologia em Fortaleza

Segundo Oswaldo Ramos, o investimento médio de um grupo parceiro quando abrange uma região completa, como o caso da Newland, é de R$ 5 milhões.

"Gera empregos novos, porque o perfil nosso de vendas tem que demonstrar muito o produto. Terá treinamento de pessoas, que vão gerar posições novas de trabalhos, um treinamento muito específico de tecnologia, não só para vendas como assistência técnica", contou o CCO, que finalizou dizendo que a GWM vai levar toda sua tecnologia para essas lojas, o que justifica, segundo ele, o alto investimento.

