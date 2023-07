Conversas de WhatsApp podem ser protegidas por senha em nova funcionalidade

O WhatsApp lançou uma nova funcionalidade dentro do aplicativo de mensagens. Agora, os usuários podem bloquear conversas mais pessoais ou grupos com senhas, Face ID ou impressão digital.

A atualização foi anunciada pela própria Meta, empresa responsável pelo Whatsapp, Facebook, Instagram e Threads, nesta quinta-feira, 6, pela ferramenta de status. Com a conversa oculta, o conteúdo da mensagem e o nome do contato não são exibidos nas notificações.

Apesar disso, a empresa informa que a conversa bloqueada ficará oculta apenas no aparelho. “As conversas não ficarão ocultas nos demais aparelhos conectados à sua conta do WhatsApp, como no seu computador”.

Como proteger conversas do WhatsApp com senha?

Abra os dados da conversa e, em seguida, toque em Conversas ocultas.

Toque em Ocultar a conversa com impressão digital ou Ocultar a conversa com Face ID/Touch ID.

Toque em Abrir para abrir a conversa na pasta Conversas ocultas.



Para acessar as conversas ocultas, o usuário deve arrastar a aba de conversas para baixo e acessar o campo “Conversas Bloqueadas”.



