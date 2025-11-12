iFood compra startup que usa IA para criar e distribuir anúncios digitais

O iFood anunciou a aquisição da Advolve, startup brasileira especializada em inteligência artificial aplicada ao marketing. Com a compra, a empresa de delivery reforça a sua frente de anúncios. O valor do negócio não foi informado. A adquirida é especializada em gerar, analisar, refazer e redistribuir peças de marketing digital. Mesmo com a compra de 100% da operação, a marca seguirá de forma independente.

Os fundadores João Sobreira, João Paulo Martins e Djary Veiga e todos os funcionários da Advolve continuam na empresa. O iFood costuma seguir uma estratégia até chegar a uma aquisição, conta Thiago Viana, sócio e diretor de inovação e parcerias da companhia. "A gente testa dentro de casa, aprende e acha caminhos. Até o momento que, para acelerar esta nova frente, a gente tende a buscar parceiros estratégicos." No caso da Advolve, um ingrediente a mais foi adicionado: a startup já havia sido validada pelo braço de venture capital da Prosus, a dona do iFood. O investimento de US$ 5 milhões foi em fevereiro, em uma rodada em que entrou com fatia minoritária. Posição estratégica

O iFood defende que tem uma vantagem competitiva para vender anúncios, pois é uma empresa sem estoque próprio. "Somos agnósticos em relação ao parceiro", diz Viana. Isto significa que indústrias como alimentos, bebidas e saúde podem anunciar lá sem privilegiar um determinado varejista. Dentro do ecossistema do iFood, a Advolve terá acesso a mais dados de comportamento de usuários - o que vai contribuir ainda mais para a personalização dos anúncios, aponta o sócio da startup, João Sobreira. A área de "ads" foi criada em 2021 no iFood. A empresa defende que oferece espaço publicitário com exposição a 60 milhões de usuários "em momentos de alta intenção de compra". Mais de 230 empresas já anunciaram no iFood Ads nas áreas de restaurantes, supermercados, farmácias e pet shops, aponta Sam James, vice-presidente da vertical.