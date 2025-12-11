Bets: como bloquear sites de apostas e buscar assistência no SUS

Plataforma do Governo Federal permite exclusão do próprio cadastro em sites e aplicativos de apostas / Crédito: FERNANDA BARROS

O setor de casas de apostas - as bets - movimentou R$ 27,7 bilhões em 2025, chegando a mais de 200 instituições regularizadas no Brasil. Dados do Ministério da Fazenda obtidos pelo portal Pay4Fun via Lei de Acesso à Informação mostram que essas instituições têm movimentado a economia em meio à discussões sobre vícios e legalidade das ações.

A preocupação com a saúde mental e financeira de apostadores tem sido discutida e, chamado à atuação sobre este transtorno, o Governo Federal lançou nessa quarta-feira, 10, uma plataforma para “se bloquear” em todos os sites de apostas. Entenda o que é a Plataforma Centralizada de Autoexclusão e como utilizá-la. Leia mais SUS terá teleatendimento em saúde mental para compulsão por bets Sobre o assunto SUS terá teleatendimento em saúde mental para compulsão por bets Bets: o que é a Plataforma Centralizada de Autoexclusão? A Plataforma Centralizada de Autoexclusão é um sistema que pode ser usado para solicitar a “autoexclusão” das contas criadas em todos os sites de apostas autorizados pelo Ministério da Fazenda.

Dentre as ferramentas disponíveis estão: Permitir que o cidadão solicite, voluntariamente, de uma só vez, o bloqueio do seu acesso a todas as contas que tenha em sites de apostas;



Tornar o CPF da pessoa interessada indisponível para novos cadastros;



Tornar a pessoa indisponível para recebimento de publicidades direcionadas de bets. Ao selecionar o tempo em que deseja ficar excluído dos sites, não é possível reverter a decisão, exceto na modalidade de "tempo indeterminado", em que o usuário tem até um mês para invalidar a decisão. Após a solicitação ser enviada, os operadores autorizados automaticamente recebem o comunicado de autoexclusão e têm até 72 horas para bloquear o acesso dos usuários aos seus sites e aplicativos.

A ferramenta também oferece informações de onde buscar ajuda para tratar da saúde mental no Sistema Único de Saúde (SUS). Plataforma Centralizada de Autoexclusão: como acessar? Quem deseja fazer a “autoexclusão”, deve acessar a página da plataforma pelo gov.br/autoexclusaoapostas e inserir o login da conta gov.br. É necessário que o nível da conta seja Prata ou Ouro. Em seguida, os usuários selecionam o tempo que desejam ficar excluídos, entre um e 12 meses, ou por tempo indeterminado. Também pode informar o motivo de solicitar a “autoexclusão”, mas fica a critério do cidadão.