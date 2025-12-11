Bets: como bloquear sites de apostas e buscar assistência no SUS

Bets: saiba como bloquear sites de apostas e buscar assistência no SUSPlataforma do Governo Federal busca auxiliar quem quer parar de apostar; veja como fazer "seu bloqueio" nos sites de apostas
O setor de casas de apostas - as bets - movimentou R$ 27,7 bilhões em 2025, chegando a mais de 200 instituições regularizadas no Brasil.
Dados do Ministério da Fazenda obtidos pelo portal Pay4Fun via Lei de Acesso à Informação mostram que essas instituições têm movimentado a economia em meio à discussões sobre vícios e legalidade das ações.
A preocupação com a saúde mental e financeira de apostadores tem sido discutida e, chamado à atuação sobre este transtorno, o Governo Federal lançou nessa quarta-feira, 10, uma plataforma para “se bloquear” em todos os sites de apostas.
Entenda o que é a Plataforma Centralizada de Autoexclusão e como utilizá-la.
Bets: o que é a Plataforma Centralizada de Autoexclusão?
A Plataforma Centralizada de Autoexclusão é um sistema que pode ser usado para solicitar a “autoexclusão” das contas criadas em todos os sites de apostas autorizados pelo Ministério da Fazenda.
Dentre as ferramentas disponíveis estão:
- Permitir que o cidadão solicite, voluntariamente, de uma só vez, o bloqueio do seu acesso a todas as contas que tenha em sites de apostas;
- Tornar o CPF da pessoa interessada indisponível para novos cadastros;
- Tornar a pessoa indisponível para recebimento de publicidades direcionadas de bets.
Ao selecionar o tempo em que deseja ficar excluído dos sites, não é possível reverter a decisão, exceto na modalidade de "tempo indeterminado", em que o usuário tem até um mês para invalidar a decisão.
Após a solicitação ser enviada, os operadores autorizados automaticamente recebem o comunicado de autoexclusão e têm até 72 horas para bloquear o acesso dos usuários aos seus sites e aplicativos.
A ferramenta também oferece informações de onde buscar ajuda para tratar da saúde mental no Sistema Único de Saúde (SUS).
Plataforma Centralizada de Autoexclusão: como acessar?
Quem deseja fazer a “autoexclusão”, deve acessar a página da plataforma pelo gov.br/autoexclusaoapostas e inserir o login da conta gov.br. É necessário que o nível da conta seja Prata ou Ouro.
Em seguida, os usuários selecionam o tempo que desejam ficar excluídos, entre um e 12 meses, ou por tempo indeterminado. Também pode informar o motivo de solicitar a “autoexclusão”, mas fica a critério do cidadão.
Depois, deve-se ler e aceitar os termos de uso e verificar se os dados pessoais estão corretos, para receber um registro de confirmação da autoexclusão.
Por que o governo lançou a Plataforma Centralizada de Autoexclusão?
A medida estava prevista na Portaria nº 2579 da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF), de novembro de 2025, e busca “reforçar as políticas de proteção ao apostador e de promoção do jogo responsável no mercado de apostas de quota fixa”, afirma a entidade.
Assim, a plataforma serve tanto pessoas que costumam jogar quanto quem não deseja receber propagandas de sites de apostas poderão se autobloquear de forma unificada.