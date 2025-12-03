Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nunes Marques suspende leis municipais que autorizam funcionamento de bets

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques, suspendeu nesta quarta-feira, 3, todas as leis municipais que autorizam o funcionamento de bets e loterias. Segundo Nunes Marques, as atividades ultrapassam os limites do interesse municipal, uma vez que a regulação e a fiscalização cabem à União, por meio do Ministério da Fazenda.

A reportagem procurou representante da Associação de Loterias Municipais e Estaduais (Analome), que faz lobby em favor das casas de apostas regionais, mas não teve retorno.

"A regulação do mercado, a fiscalização do serviço fornecido e a proteção dos direitos fundamentais do usuário extrapolam - e muito - os limites do interesse municipal", escreveu o ministro.

Ainda na decisão liminar (em caráter provisório), Nunes Marques afirma que a legislação que regulamenta as apostas mostra a opção do legislador por "concentrar estrutura fiscalizatória na União, considerado o nítido interesse nacional na modalidade, baseada, em larga medida, nos eventos esportivos (sports betting) e nos eventos de jogos online (casas de apostas virtuais)".

A decisão de Nunes Marques será analisada pelo plenário da Corte. A ação é de autoria do partido Solidariedade.

O ministro do STF também suspendeu todas as licitações decorrentes das leis municipais e fixou uma multa diária de R$ 500 mil a municípios e empresas que continuarem prestando ou avançando na implementação desses serviços, e de R$ 50 mil a prefeitos e presidentes de empresas que continuarem explorando as atividades.

As bets municipais vinham sendo um subterfúgio para empresas de pequeno e médio porte operaram sem pedirem autorização ao Ministério da Fazenda.

Até cidades com pouquíssimos habitantes criaram leis para permitir casas de apostas. Na prática, empresas se registram nesses locais e disponibilizam o site para todo o Brasil.

