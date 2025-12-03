Nunes Marques suspende leis municipais que autorizam funcionamento de bets

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques, suspendeu nesta quarta-feira, 3, todas as leis municipais que autorizam o funcionamento de bets e loterias. Segundo Nunes Marques, as atividades ultrapassam os limites do interesse municipal, uma vez que a regulação e a fiscalização cabem à União, por meio do Ministério da Fazenda. A reportagem procurou representante da Associação de Loterias Municipais e Estaduais (Analome), que faz lobby em favor das casas de apostas regionais, mas não teve retorno.

"A regulação do mercado, a fiscalização do serviço fornecido e a proteção dos direitos fundamentais do usuário extrapolam - e muito - os limites do interesse municipal", escreveu o ministro. Ainda na decisão liminar (em caráter provisório), Nunes Marques afirma que a legislação que regulamenta as apostas mostra a opção do legislador por "concentrar estrutura fiscalizatória na União, considerado o nítido interesse nacional na modalidade, baseada, em larga medida, nos eventos esportivos (sports betting) e nos eventos de jogos online (casas de apostas virtuais)". A decisão de Nunes Marques será analisada pelo plenário da Corte. A ação é de autoria do partido Solidariedade. O ministro do STF também suspendeu todas as licitações decorrentes das leis municipais e fixou uma multa diária de R$ 500 mil a municípios e empresas que continuarem prestando ou avançando na implementação desses serviços, e de R$ 50 mil a prefeitos e presidentes de empresas que continuarem explorando as atividades.