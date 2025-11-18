Cloudflare diz que implementou solução e monitora se todos os serviços estão voltando ao normal

A Cloudflare afirmou no fim da manhã desta terça-feira, 18, que implementou uma solução para resolver o incidente que prejudicou serviços digitais em escala global. "Acreditamos que está resolvido e continuamos a monitorar erros para garantir que todos os serviços voltem ao normal", disse, em nota publicada às 11h42 (de Brasília).

Antes, às 11h34 (de Brasília), a empresa disse ter restaurado painéis de controle enquanto trabalhava no impacto amplo de aplicações de serviços.