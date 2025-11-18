Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cloudflare diz que implementou solução e monitora se todos os serviços estão voltando ao normal

Agência Estado Autor
A Cloudflare afirmou no fim da manhã desta terça-feira, 18, que implementou uma solução para resolver o incidente que prejudicou serviços digitais em escala global. "Acreditamos que está resolvido e continuamos a monitorar erros para garantir que todos os serviços voltem ao normal", disse, em nota publicada às 11h42 (de Brasília).

Antes, às 11h34 (de Brasília), a empresa disse ter restaurado painéis de controle enquanto trabalhava no impacto amplo de aplicações de serviços.

Mais cedo, a Cloudflare chegou a desativar temporariamente o WARP - serviço que funciona como espécie de "túnel seguro" para privacidade na navegação - na região de Londres.

A falha prejudicou bancos brasileiros, incluindo o Banco do Brasil, a rede social X, o ChatGPT e a Amazon Web Services (AWS), entre outros.

A ação da Cloudflare chegou a tombar cerca de 7% na abertura das bolsas de Nova York, mas reduziu perdas a cerca de 2,8%, por volta de 12 horas (de Brasília).

