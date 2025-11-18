Por que falha do Cloudflare provocou caos na internet

Getty Images Diversos sites de grande porte, incluindo o X (antigo Twitter) e o ChatGPT, ficaram fora do ar para muitos usuários nesta terça-feira (18/11) pela manhã, devido a problemas que afetaram a Cloudflare, uma importante empresa de infraestrutura de internet. Milhares de usuários começaram a relatar problemas com os sites e com outros serviços, ao site de monitoramento de interrupções Downdetector logo após as 8h30 pelo horário de Brasília.

A Cloudflare afirmou em um comunicado que havia observado "um pico de tráfego incomum em um dos serviços da Cloudflare a partir das 11h20 UTC [cerca de 8h20 em Brasília]", o que causou erros no tráfego que passava por sua rede. A empresa disse que não sabia a causa do problema, mas posteriormente implementou uma correção, com muitos sites afetados funcionando normalmente por volta do meio-dia. "Acreditamos que o incidente já foi resolvido", afirmou a empresa em uma atualização recente em seu painel de status do serviço. "Continuamos monitorando erros para garantir que todos os serviços voltem ao normal."

Uma ampla gama de aplicativos e sites foi afetada pela interrupção da empresa na terça-feira. Usuários relataram atrasos ou problemas técnicos ao tentar acessar serviços como o aplicativo de encontros Grindr, a plataforma de reuniões remotas Zoom e a plataforma de design gráfico Canva. Enquanto isso, a rede social X exibia uma mensagem em sua página inicial para alguns usuários informando que havia um problema com seu servidor interno devido a um "erro" originado no Cloudflare.

O site do ChatGPT também exibia uma mensagem de erro para alguns usuários, dizendo: "desbloqueie os desafios cloudflare.com para prosseguir." OpenAI Mensagem de erro que apareceu nesta terça (18/11) para usuários do ChatGPT A Cloudflare afirmou em uma nota anterior em seu painel de status de serviço que os problemas que estava enfrentando "podem afetar vários clientes". Em atualizações posteriores, acrescentou que estava "observando a recuperação dos serviços", mas que alguns clientes "podem continuar a observar taxas de erro acima do normal enquanto prosseguimos com os esforços de correção".

O que é Cloudflare? A Cloudflare é uma grande provedora de segurança na internet em todo o mundo, realizando serviços como verificar se as conexões dos visitantes aos sites vêm de humanos e não de bots. A empresa afirma que 20% de todos os sites do mundo usam seus serviços de alguma forma. Não está claro quantos desses sites foram afetados por essa interrupção e em que medida.