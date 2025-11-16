Conta adolescente no Instagram: como funciona e por que fazer

Contas de adolescentes entre 13 e 17 anos passaram a ter restrições adequadas à idade / Crédito: Reprodução/Freepik

Implementada pela Meta no Brasil em fevereiro de 2025, a conta de adolescente tem possibilitado um melhor controle do uso de Instagram por menores. A função foi oferecida pela plataforma após muitas cobranças do público. Os usuários com idade entre 13 e 15 anos não podem diminuir o rigor dessas configurações sem a permissão de um responsável.

Além disso, os adolescentes de qualquer idade inscritos no modo "supervisão dos pais" precisam da aprovação de um dos pais para alterar as restrições. Saiba a seguir como funciona esse tipo de conta e qual sua importância:

Como funciona a conta de adolescente? Desde fevereiro de 2025, os jovens brasileiros entre 13 e 17 anos passaram a ter suas contas restringidas de forma automática pela plataforma. Vale lembrar que o Instagram já não permite o cadastro de menores de 13 anos.

As principais proteções ativadas automaticamente são: Perfil privado por padrão Adolescentes cadastrados no Instagram terão suas contas privadas de forma padrão. Ou seja, outros usuários só poderão segui-los se forem aprovados pelo titular da conta. Isso impede que pessoas fora da lista de seguidores visualizem e interajam com o conteúdo de menores.

Restrições de mensagens Determina que os adolescentes só podem receber mensagens de pessoas que eles seguem ou com as quais já tenham interação. Filtro de conteúdo sensível As contas são automaticamente colocadas na configuração mais restrita de controle de conteúdo sensível. Com esse modo, fica limitada a exposição publicações consideradas violentas, sexualmente sugestivas ou perturbadoras em áreas como o Explorar e os Reels.

Menções e marcações limitadas a seguidores Outra determinação da plataforma é que os adolescentes só podem ser marcados ou mencionados em postagens feitas por pessoas que eles seguem. Palavras ofensivas ocultadas automaticamente O recurso anti-bullying é ativado filtrando linguagem ofensiva em comentários e solicitações de mensagem. As contas de adolescente também acompanham por padrão um recurso de privacidade que permite criar uma lista personalizada de palavras, frases e emojis que você não quer ver.