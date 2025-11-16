Conta adolescente no Instagram: como funciona e por que fazer

Conta de adolescente no Instagram: veja como funciona e qual a importânciaFunção do Instagram limita conteúdos e acessos para menores de idade. Entenda o que mudou e veja o que outras plataformas estão fazendo
Implementada pela Meta no Brasil em fevereiro de 2025, a conta de adolescente tem possibilitado um melhor controle do uso de Instagram por menores. A função foi oferecida pela plataforma após muitas cobranças do público.
Os usuários com idade entre 13 e 15 anos não podem diminuir o rigor dessas configurações sem a permissão de um responsável.
Além disso, os adolescentes de qualquer idade inscritos no modo “supervisão dos pais” precisam da aprovação de um dos pais para alterar as restrições.
Saiba a seguir como funciona esse tipo de conta e qual sua importância:
Como funciona a conta de adolescente?
Desde fevereiro de 2025, os jovens brasileiros entre 13 e 17 anos passaram a ter suas contas restringidas de forma automática pela plataforma. Vale lembrar que o Instagram já não permite o cadastro de menores de 13 anos.
As principais proteções ativadas automaticamente são:
Perfil privado por padrão
Adolescentes cadastrados no Instagram terão suas contas privadas de forma padrão. Ou seja, outros usuários só poderão segui-los se forem aprovados pelo titular da conta.
Isso impede que pessoas fora da lista de seguidores visualizem e interajam com o conteúdo de menores.
Restrições de mensagens
Determina que os adolescentes só podem receber mensagens de pessoas que eles seguem ou com as quais já tenham interação.
Filtro de conteúdo sensível
As contas são automaticamente colocadas na configuração mais restrita de controle de conteúdo sensível.
Com esse modo, fica limitada a exposição publicações consideradas violentas, sexualmente sugestivas ou perturbadoras em áreas como o Explorar e os Reels.
Menções e marcações limitadas a seguidores
Outra determinação da plataforma é que os adolescentes só podem ser marcados ou mencionados em postagens feitas por pessoas que eles seguem.
Palavras ofensivas ocultadas automaticamente
O recurso anti-bullying é ativado filtrando linguagem ofensiva em comentários e solicitações de mensagem.
As contas de adolescente também acompanham por padrão um recurso de privacidade que permite criar uma lista personalizada de palavras, frases e emojis que você não quer ver.
Restrições para transmissões ao vivo
Menores de 16 anos também são impedidos de fazer transmissões ao vivo.
Proteções contra nudez
Por padrão, as contas de adolescente do Instagram desfocam imagens com suspeita de nudez em DMs.
Lembrete de uso após 60 minutos
Após passarem 60 minutos no Instagram, os adolescentes recebem uma notificação para deixarem o aplicativo por pelo menos um momento.
Modo de descanso ativado entre 22h e 7h
O Modo de Descanso é ativado das 22 horas às 7 horas, silenciando as notificações e enviando respostas automáticas no bate-papo virtual durante esse período.
E se o jovem mentir a idade?
Desde 2019 o Instagram obriga que as pessoas informem a idade quando criam uma nova conta com o intuito de fornecer experiências adequadas às diferentes faixas etárias, principalmente no caso de adolescentes.
Porém, a plataforma sabe da possibilidade de os menores mentirem sobre sua idade para fugirem das restrições impostas e por isso tem reforçado meios de comprovação dos anos de vida.
De acordo com o Instagram, agora, quando o usuário informa sua data de nascimento, pode ser necessário que ele precise fornecer um documento de identidade com foto e/ou uma selfie de vídeo para confirmação etária.
Com isso, por exemplo, o adolescente ficaria impedido de usar a data de aniversário de um adulto para utilizar livremente suas redes sociais.
Só essas restrições bastam?
Como explica o psicólogo Aécio Araújo, que frequentemente atende adolescentes em suas consultas, “o uso irrestrito das plataformas digitais normalmente vem carregado de ilusões, impulsionadas pela necessidade de se integrarem em grupos e de participarem da construção da própria personalidade”.
A presença desses jovens nas redes sociais sem nenhum controle pode gerar problemas como distúrbio de imagem, comparação excessiva, além de outros riscos da ocorrência de crimes como cyberbullying ou pedofilia.
Porém, como reforça Araújo, “a simples restrição do acesso às plataformas digitais pode ampliar o abismo no diálogo entre pais e filhos”.
Por isso, é necessário que os responsáveis realizem um trabalho conjunto com seus filhos, ajudando eles na construção de uma personalidade autônoma e bem fundamentada a partir das próprias experiências.
“É fundamental o diálogo e o encorajamento para que o adolescente busque por atividades que o representem como indivíduo, seja através do esporte, das artes ou de outros hobbies e paixões”, completa.
O que outras plataformas estão fazendo?
YouTube
Em 2015, o YouTube lançou um aplicativo projetado para as crianças até 12 anos. O YouTube Kids proporciona um ambiente controlado, com recursos como limite de tempo e bloqueio de vídeos inapropriados que ajudam os pais a criar uma melhor experiência para a família.
O YouTube também o oferece o Modo Restrito para adolescentes maiores de 13 anos. Essa função, ativada de forma opcional pelo usuário, trabalha como um filtro de conteúdos potencialmente não apropriados para menores de idade.
TikTok
Frequentemente utilizado por adolescentes, o TikTok, assim como o Instagram, restringe o uso da plataforma para menores de 13 anos.
Além disso, usuários entre 13 e 15 anos possuem suas contas configuradas como privadas por padrão e o envio de mensagens só está disponível para aqueles com 16 anos ou mais. Já para hospedar uma live na rede social, precisa ter pelo menos 18 anos.
Kwai
O Kwai, aplicativo de vídeos similar ao TikTok, também só permite que maiores de 13 anos criem uma conta e para isso é necessário a comprovação de que o responsável legal do adolescente aceitou os termos da plataforma.
Ademais, para receber monetização por conteúdos publicados no Kwai é preciso ter mais de 18 anos.