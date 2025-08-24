Pedófilos usam emojis para se comunicar; veja como denunciar

Alerta sobre emojis usados por pedófilos e como denunciarPedófilos utilizam emojis como código para se identificarem entre si e disfarçar a troca de conteúdos de pornografia infantil nas redes sociais; entenda
A comunidade de pedófilos possui uma série de códigos para se identificar entre si. Nas redes sociais, os emojis e abreviações são a maneira mais fácil e inofensiva disso. Alguns códigos mais antigos já viraram de conhecimento público e foram deixando de ser utilizados, entretanto, novos métodos surgiram.
Os mais conhecidos são o queijo e a pizza. Quando juntos, a abreviação significa child pornography (CP). A maioria dos emojis utilizados como código possuem essa semelhança entre a pronúncia no inglês e uma palavra de teor sexual no português, indicando interesse em receber ou trocar conteúdos de pornografia infantil. Outros códigos são:
- Emoji de macarrão instantâneo: “Noodles” em inglês se assemelha com “Nudes”;
- Emoji do milho: “Corn” em inglês se assemelha com “Porn”;
- Emoji da espiral azul: interesse em imagens indevidas de meninos;
- Emoji do coração dentro do outro: interesse em imagens indevidas de menina
Os abusadores também usam ícones com formatos fálicos ou carinhas sugestivas em comentários nas redes sociais para mostrar que se agradaram com o vídeo ou foto da criança. Comentários como “me desculpe, pequena” também são comuns.
A partir dessa identificação, os criminosos acabam conversando e migram para o WhatsApp ou Telegram para trocar os conteúdos.
O uso de emojis como forma de identificação e interação entre comunidades é comum no meio virtual. Colocar sua comida favorita na biografia do Instagram ou comentar um coração em um vídeo do TikTok pode parecer inofensivo, mas é importante estar atento a esses sinais.
Na maioria dos casos, o perfil não apresenta apenas um emoji isolado, mas sim um conjunto de símbolos e códigos como os já citados. Por isso, pais e responsáveis devem monitorar as redes sociais dos filhos e ficar atentos a esse tipo de linguagem.
Algumas plataformas, como TikTok, Instagram e X (antigo Twitter), oferecem ferramentas que permitem ao usuário ocultar palavras ou frases em comentários e mensagens diretas, além de manterem políticas de denúncia.
Disque 100
A pornografia infantil e a pedofilia são dois tipos de crimes que podem ser denunciados no Disque Direitos Humanos (Disque 100) do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).