Pedófilos usam emojis para se comunicar; veja como denunciar

Uso de emojis como forma de identificação e interação entre comunidade de pedófilos é comum no meio virtual / Crédito: reprodução

A comunidade de pedófilos possui uma série de códigos para se identificar entre si. Nas redes sociais, os emojis e abreviações são a maneira mais fácil e inofensiva disso. Alguns códigos mais antigos já viraram de conhecimento público e foram deixando de ser utilizados, entretanto, novos métodos surgiram. Os mais conhecidos são o queijo e a pizza. Quando juntos, a abreviação significa child pornography (CP). A maioria dos emojis utilizados como código possuem essa semelhança entre a pronúncia no inglês e uma palavra de teor sexual no português, indicando interesse em receber ou trocar conteúdos de pornografia infantil. Outros códigos são: