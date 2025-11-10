Poosting: conheça a rede social brasileira criada por um cearense

Conheça a Poosting, rede social brasileira criada por um cearenseCom mais de 2,3 milhões de usuários ativos, ultrapassou o número de downloads de plataformas internacionais, como o Bluesky; confira
Criada pelo jornalista e empreendedor cearense Afonso Alcântara, a rede social Poosting foi lançada no início deste ano e faz sucesso em downloads no Brasil.
Sua proposta segue um modelo diferente do comum: o feed não é gerado por um algoritmo por engajamento.
O objetivo, segundo o criador, é evitar que o usuário entre numa bolha e tenha acesso a diversas opiniões.
Hoje, a plataforma tem mais de 2,3 milhões de contas criadas no território brasileiro, de acordo com um artigo publicado pela empresa na rede. Também tem apresentado crescimento em países como Estados Unidos, Índia e Portugal.
Poosting: entenda como funciona a rede social
Diferentemente das outras plataformas, a Poosting visa a propagação de informação para o usuário, não o engajamento.
Ao entrar, pode ser encontrado um feed cronológico, ou seja, por data de publicação. O objetivo é criar um ambiente orgânico, sem a influência de algoritmos.
Além disso, tem uma área dedicada a notícias, com conteúdos de portais reconhecidos de jornalismo. Desta forma, busca o combate à desinformação e a propagação de fake news.
A rede social também tem ferramentas interativas dinâmicas, como a curtida em publicações, votação por enquetes e a indicação de desinteresse caso o conteúdo não seja de agrado.
Não havia anúncios na plataforma até o mês de março. A publicidade foi incluída de forma que não polua a tela e sem uma sobrecarga, com a Top Ads (Tráfego Orgânico Pago).
A monetização é feita com a exibição do anúncio repetidamente por 24 horas, podendo ser definidos os intervalos entre cada aparição no feed.
Poosting: investimentos e sucessos da plataforma
No ar desde janeiro deste ano, já ultrapassou a quantidade de downloads de redes como o Bluesky e o Tumblr. Em relação às mais populares, como Instagram e X (antigo Twitter), apresenta um crescimento em performance.
O seu sucesso fez com que fosse selecionada para receber um investimento da iniciativa global Google Cloud Startup, que apoia novas empresas de tecnologia com potencial de crescimento.
Permitindo um ampliamento de suas funcionalidades e a agilidade de operações, foi investido inicialmente R$ 1,5 milhão.
A parceria fez com que a startup recebesse suporte especializado, ferramentas de inteligência artificial avançadas e acesso à nuvem do Google Cloud por créditos em sua infraestrutura.
Além disso, será possível realizar uma análise de dados para entender a experiência dos usuários, assim como as suas preferências, para melhorar o seu desempenho.
Poosting: quem é o criador cearense?
O criador da Poosting é o cearense Afonso Alcântara, nascido em Fortaleza. A rede social foi desenvolvida no mesmo local, na Capital.
Aos 37 anos, é empresário e CEO. Afonso tem uma empresa de marketing digital e desenvolvimento de sites, anteriores à criação da Poosting.
A ideia para a plataforma veio com as frustrações com os algoritmos nos feeds das redes sociais atualmente, entrando no ar em 2 de janeiro de 2025. O dia foi escolhido em homenagem à mãe, que faleceu na mesma data em 2020.
Para impulsionar a plataforma, o empresário convidava amigos para criar perfis. No mesmo dia, a Poosting foi viral, com mais de 7 mil novos usuários.
Sendo chamado de “Zuckerberg cearense” por empreendedores, ele mesmo escreveu o código do site, assim como o americano fez com o Facebook.
Atualmente, a rede social chega ao nível internacional e conta com mais de 2,3 milhões de usuários ativos. A iniciativa dá espaço para que novos desenvolvedores e empresários cearenses impulsionem seus projetos online.