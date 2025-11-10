Poosting: conheça a rede social brasileira criada por um cearense

No ar desde janeiro deste ano, a rede social Poosting foi desenvolvida por um empresário cearense; saiba quem é e como funciona a plataforma / Crédito: Reprodução/Instagram/@poosting.com_

Criada pelo jornalista e empreendedor cearense Afonso Alcântara, a rede social Poosting foi lançada no início deste ano e faz sucesso em downloads no Brasil. Sua proposta segue um modelo diferente do comum: o feed não é gerado por um algoritmo por engajamento.

Além disso, tem uma área dedicada a notícias, com conteúdos de portais reconhecidos de jornalismo. Desta forma, busca o combate à desinformação e a propagação de fake news. A rede social também tem ferramentas interativas dinâmicas, como a curtida em publicações, votação por enquetes e a indicação de desinteresse caso o conteúdo não seja de agrado. Não havia anúncios na plataforma até o mês de março. A publicidade foi incluída de forma que não polua a tela e sem uma sobrecarga, com a Top Ads (Tráfego Orgânico Pago).

A monetização é feita com a exibição do anúncio repetidamente por 24 horas, podendo ser definidos os intervalos entre cada aparição no feed. O criador da rede social Poosting é Afonso Alcântara, 37, que também é cientista da Inteligência Artificial; saiba mais sobre o empresário Crédito: Reprodução/Instagram/@afonsoalcantaraweb Poosting: investimentos e sucessos da plataforma No ar desde janeiro deste ano, já ultrapassou a quantidade de downloads de redes como o Bluesky e o Tumblr. Em relação às mais populares, como Instagram e X (antigo Twitter), apresenta um crescimento em performance.