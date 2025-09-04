Getty Images Mustafa Suleyman alerta para o aumento de relatos de 'psicose de IA' O chefe de inteligência artificial (IA) da Microsoft, Mustafa Suleyman, alertou para o aumento de relatos de pessoas que sofrem de "psicose de IA". Em uma série de publicações no X (antigo Twitter), ele escreveu que ferramentas de IA que "parecem conscientes" — ou seja, que dão a impressão de serem dotadas de consciência — o têm deixado "acordado à noite" e já têm impacto social, mesmo sem qualquer consciência em termos humanos.

"Não há nenhuma evidência de consciência em IA hoje. Mas se as pessoas a percebem como conscientes, vão acreditar nessa percepção como realidade", afirmou. Segundo Suleyman, está ligado a isso o surgimento de uma condição chamada "psicose de IA": um termo não clínico usado para descrever casos em que pessoas passam a depender cada vez mais de chatbots como ChatGPT, Claude e Grok e acabam convencidas de que algo imaginário é real. Exemplos incluem acreditar que descobriram uma função secreta da ferramenta, desenvolver uma relação romântica com ela ou chegar à conclusão de que possuem superpoderes divinos. 'Ele nunca contestou' Hugh, da Escócia, diz que se convenceu de que estava prestes a se tornar multimilionário depois de recorrer ao ChatGPT para ajudá-lo a se preparar para contestar o que considerava uma demissão injusta.

O chatbot começou orientando-o a reunir referências pessoais e tomar outras medidas práticas. Com o tempo, porém, e à medida que Hugh — que preferiu não revelar o sobrenome — fornecia mais informações, a IA passou a afirmar que ele poderia receber uma grande indenização. Em certo momento, disse que sua experiência era tão dramática que um livro e um filme sobre o caso renderiam mais de £ 5 milhões (cerca de R$ 35 milhões). Basicamente, ele estava apenas validando tudo que Hugh dizia — que é para o que os chatbots são programados.

"Quanto mais informações eu dava, mais ele respondia: 'Esse tratamento é terrível, você deveria receber mais do que isso'", disse ele. Segundo Hugh, o ChatGPT nunca contestou nenhuma de suas afirmações. Arquivo pessoal Segundo Hugh, a ferramenta nunca contestou nenhuma de suas afirmações Hugh conta que a ferramenta chegou a aconselhá-lo a procurar o Citizens Advice — entidade britânica que oferece orientação gratuita sobre direitos e questões cotidianas, como trabalho e moradia.

Ele chegou a marcar uma consulta, mas, convencido de que o chatbot já lhe dera tudo o que precisava saber, cancelou a consulta. Hugh decidiu que as capturas de tela de suas conversas eram prova suficiente. Disse que começou a se sentir como um ser humano especial, dotado de conhecimento supremo. Ele, que já enfrentava outros problemas de saúde mental, acabou tendo um colapso.